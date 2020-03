WZ Online

Die tschechische Mehrheit bei den Casinos Austria ist fix. Die Staatsholding Öbag, mit 33,2 Prozent zweitgrößter Aktionär, verzichtet auf ihr Vorkaufsrecht. Der größte Aktionär, die tschechische Sazka-Gruppe, kommt damit durch die Übernahme des Novomatic-Anteils auf zumindest 53,2 Prozent. Sazka und Öbag haben einen Syndikatsvertrag geschlossen, wie die Öbag am Freitag mitteilte.

Das Abkommen der beiden Kernaktionäre soll Ruhe in den teilstaatliche Glücksspielkonzern bringen und der Öbag Mitsprache bei wichtigen Entscheidungen sichern. Damit "stellen wir sicher, dass in Zukunft nicht mehr der Streit zwischen Eigentümern, sondern ausschließlich das Wohl und das weitere Wachstum des Unternehmens im Mittelpunkt stehen", erklärte Öbag-Vorstand Thomas Schmid in der Aussendung.

Konkret erhält die Öbag ein Vetorecht bei einer Reihe von Punkten. So soll das "Österreich-Paket" die Zentrale, den Steuersitz sowie die Standorte und Arbeitsplätze absichern. Weiters bekommt die Öbag ein Nominierungsrecht sowohl für den Aufsichtsrats- als auch den Vorstandschef. Auch die Sport- und Kulturförderung bleibe erhalten. Die Laufzeit des Vertrags beträgt 15 Jahre.

© Grafik: APAweb

Kritik von Seiten der SPÖ

Die SPÖ kritisiert die heute bekanntgegebene Entscheidung zu den Casinos Austria. Die Republik wird ihr Vorkaufsrecht für die Novomatic-Anteile nicht ausüben, die Mehrheit der Casinos Austria geht an die tschechische Sazka-Gruppe. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer spricht von einem schweren wirtschafts- und ordnungspolitischen Fehler. "Die Öbag und ÖVP-Finanzminister Blümel versagen bei ihrer ersten echten Bewährungsprobe", sagt der SPÖ-Finanzsprecher.

Die SPÖ hatte gefordert, dass die Republik ihr Vorkaufsrecht für die Novomatic-Anteile an den Casinos Austria (Casag) ausüben soll. Diese Investition hätte sich über die Dividenden mittelfristig selbst finanziert und zum Schluss höhere Einnahmen für den Staatshaushalt gebracht.

Auch aus Gründen des Spielerschutzes ist es aus Sicht der SPÖ wichtig, dass ein öffentlicher Eigentümer das Sagen hat bei den Casinos. "Die Casinos Austria sind ein strategisch wichtiges Unternehmen für die Republik. Weniger deswegen, weil Glücksspiel eine Schlüsselindustrie wäre, aber umso mehr deswegen, weil es gerade beim Glücksspiel darauf ankommt, dass der Eigentümer den Spielerschutz in den Mittelpunkt stellt und sich auch dafür verantworten muss", so Krainer.

Krainer warnt davor, dass, nachdem die Regierung zugelassen hat, dass die Casinos-Austria-Mehrheit ans Ausland verkauft wird, als nächstes eine weitgehende Privatisierung des verbliebenen Staatsanteils kommen könnte.

Die SPÖ wird über parlamentarische Anfragen die politische Verantwortung für diesen Deal untersuchen, kündigt Krainer an. Unter anderem geht es um die Fragen, wie der Eigentümervertreter, ÖVP-Finanzminister Blümel, bei dieser Entscheidung mitgewirkt hat; welche Strategie der Finanzminister bei Unternehmensbeteiligungen verfolgt; und ob Blümel schon an einem Ministerratsvortrag für einen Privatisierungsauftrag arbeite. (apa)