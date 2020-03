WZ Online

Die heimische Wirtschaft wird weiblicher, zumindest in bestimmten Bereichen. So ist der Frauenanteil bei Firmengründungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und liegt jetzt bei 45,5 Prozent. Auch die heimische Start-up-Landschaft wird langsam weiblicher: 2019 ist der Anteil an Frauen, die Startups – Unternehmen, die jünger als 10 Jahre, innovativ und auf Wachstum ausgerichtet sind – gegründet haben, von 12 auf 18 Prozent gestiegen, bescheinigt der zweite "Austrian Startup-Monitor".

Erhöht hat sich auch die Zahl von Frauen in Aufsichtsräten. Verantwortlich dafür ist eine seit 1. Jänner 2018 gültige Regelung für eine verbindliche Quote von mindestens 30 Prozent Frauen in Aufsichtsratsgremien großer und börsennotierter Unternehmen. Der Frauenanteil in diesen Unternehmen hat sich seit Einführung der Quote von 22,4 Prozent auf 31,7 Prozent im Jänner 2020 gesteigert, geht aus dem "Frauen.Management.Report.2020" der Arbeiterkammer (AK) hervor. In den nicht-quotenpflichtigen, börsennotierten Unternehmen gab es hingegen nur einen Anstieg von 11,9 auf 15,4 Prozent.

Wenig tut sich bei der Unternehmensführung. In den an der Wiener Börse notierten Firmen sind nur 15 von 222 Vorstandspositionen mit Frauen besetzt. Das sind 6,8 Prozent, nach 4,9 Prozent vor zwei Jahren. Damals entfielen 10 von 203 Top-Positionen auf Frauen. Eine ähnliche Unterrepräsentanz zeigt sich in den 200 umsatzstärksten Unternehmen des Landes, dort liegt der Geschäftsführerinnenanteil bei niedrigen acht Prozent, und das bei leicht sinkender Tendenz.