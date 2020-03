Mitten in der Coronavirus-Krise lässt der teilstaatliche Wiener Öl- und Gaskonzern OMV derzeit immer wieder mit Nachrichten aufhorchen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der bereits seit Jahren verfolgte Einstieg beim russischen Achimov-Gasfeld nun wackelt. Am Mittwoch hat dann der OMV-Aufsichtsrat die Aufstockung auf eine Mehrheit am Chemiekonzern Borealis abgesegnet. Und am Donnerstag teilte das Unternehmen schließlich mit, dass es den Pipeline-Betreiber Gas Connect Austria (GCA) und das deutsche Tankstellennetz verkaufen will.

Die OMV betreibt im süddeutschen Raum - mit Schwerpunkt in Bayern und Baden-Württemberg - insgesamt 287 Tankstellen. Dieses Geschäft passt Konzernchef Rainer Seele offenbar nicht mehr ins Konzept: Mit dem möglichen Verkauf treibe die OMV "aktiv ihr Portfoliomanagement in Richtung eines nachhaltigen und profitablen Wachstums voran".

Zu diesen Zielen scheint auch die GCA nicht zu passen. Deshalb will die OMV dort ganz aussteigen. Im österreichischen Stromerzeuger Verbund hat sie einen potenziellen Käufer für ihre 51 Prozent gefunden, mit dem jetzt exklusiv verhandelt wird. 49 Prozent der Anteile an der GCA hält die AS Gasinfrastruktur GmbH, die zu 60 Prozent dem deutschen Allianz-Konzern und zu 40 Prozent dem italienischen Pipeline-Betreiber Snam gehört.

4,1 Milliarden Euro für weitere

39 Prozent an Borealis

Die Gas Connect verfügt über ein rund 900 Kilometer langes Erdgas-Hochdruckleitungsnetz in Österreich. Die verkaufte Transportkapazität liegt laut OMV bei 143 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr. Die GCA ist für die Errichtung und den Betrieb von Erdgas-Hochdruckleitungen in Österreich sowie für die Vermarktung und Bereitstellung von Transportkapazitäten an den Grenzübergangspunkten, sogenannten Entry- und Exit-Kapazitäten, und von Transportkapazitäten für im Inland benötigtes Erdgas zuständig. Der Verbund ist im Stromleitungsgeschäft mit dem Übertragungsnetzbetreiber APG tätig.

Am Mittwoch hatte der Aufsichtsrat der OMV sein Okay für Erwerb weiterer 39 Prozent am Chemiekonzern Borealis um 4,68 Milliarden Dollar (4,1 Milliarden Euro) gegeben, womit die OMV dann 75 Prozent an Borealis halten wird. Der Kaufvertrag zwischen der OMV und dem bisherigen Mehrheitseigentümer Mubadala (64 Prozent) wurde am Donnerstag besiegelt, mit dem Closing, dem rechtlichen Abschluss des Deals, wird bis Ende 2020 gerechnet. Mubadala (vormals Ipic) ist der Staatsfonds von Abu Dhabi, er hält auch 24,9 Prozent an der OMV selbst und hat seine Anteile mit der 31,5-Prozent-Beteiligung der österreichischen Staatsholding Öbag syndiziert.

Die Borealis-Übernahme ist für die OMV die bisher größte Akquisition in ihrer Konzerngeschichte und überhaupt die bisher größte eines österreichischen Unternehmens. Die Übernahme des deutschen Lichttechnik-Konzerns Osram durch den steirischen Sensorhersteller ams um bis zu 4,6 Milliarden Euro ist noch nicht durch, die Steirer halten 60 Prozent und peilen bis Sommer einen Beherrschungsvertrag an.

Einstieg bei Gasfeld in

Russland könnte scheitern

Geld für die Anteilsaufstockung bei Borealis wird unter anderem frei, weil der Einstieg der OMV beim erwähnten Achimov-Gasfeld zuletzt wieder in weite Ferne gerückt ist, aber auch noch scheitern könnte. 905 Millionen Euro wollte die OMV für knapp 25 Prozent an der Entwicklung der Gebiete IV und V der Achimov-Formation im Öl-, Gas- und Kondensatfeld Urengoj bezahlen.

Ursprünglich war die Vertragsunterzeichnung für Ende 2019 geplant. Vorige Woche hieß es dann aber überraschend, dass sich die Verhandlungen bis 2022 hinziehen könnten - wobei auch der bereits vereinbarte Kaufpreis nicht mehr fix sei und die russische Gazprom auch mit anderen Interessenten verhandeln könne.

Am Freitag will der OMV-Vorstand in einer Pressekonferenz in Wien seine Firmenstrategie erläutern. Die neue Vorständin Elena Skvortsova, die am Mittwochabend als fünftes Vorstandsmitglied bestellt wurde und spätestens ab 1. Oktober für die Sparte Marketing & Trading verantwortlich zeichnet, wird allerdings noch nicht dabei sein.(apa/kle)