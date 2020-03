Mehrere Supermärkte haben am Sonntag betont, dass ihre Lager asureichen bestückt sind sind und sich niemand wegen der Lebsnmittelversorgung Sorgen machen muss. Rewe (Billa, Merkur, Bipa, Adeg) und Spar rufen die Bevölkerung auf Hamsterkäufe zu unterlassen. "Es ist von allem genug da", betonten beide Handelskonzerne unisono am Sonntag. Eine Rationierung von bestimmten Produktgruppen, die zuletzt im Zuge der Coronavirus-Pandemie besonders gefragt waren, sei nicht geplant. Die Waren werden laufend nachgefüllt, mittlerweile hilft das Bundesheer in den Zentrallagern bei der Auslieferung mit, so Spar-Sprecherin Nicole Berkmann zur APA. Was aber gebraucht wird, sind Aushilfskräfte. "Unsere Rekrutierungsstellen sind auch am Wochenende besetzt", erklärte dazu Rewe-Sprecherin Ines Schurin.

Auch Hofer betonte, dass die Versorgung seiner Kunden auch während der Coronaviren-Pandemie gesichert ist. Aktuell sei in mehreren Warengruppen eine überdurchschnittlich starke Nachfrage zu verzeichnen.

Ebenso äußerte sich auch der Mitbewerber Lidl. "Alle Lidl-Filialen in Österreich werden auch weiterhin von Montag bis Samstag geöffnet bleiben. Es gibt genug Lebensmittel in Österreich und wir werden die Versorgung der österreichischen Bevölkerung auch in Zukunft sicherstellen", so Lidl-Österreich-Geschäftsführer Alessandro Wolf am Sonntag in einer Aussendung.

Außerdem sucht auch Lidl neue Mitarbeiter. "Wir können diese besondere Situation nur gemeinsam meistern. Deshalb brauchen wir jetzt jede Hilfe, die wir bekommen können", so der Lidl-Österreich-Chef. Bewerbungsgespräche seien via Video-Telefonie und WhatsApp möglich.

Einen Engpass gibt es aber bei den Onlinezustellungen. Hier kann es zu großen Verzögerungen kommen.