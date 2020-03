Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Finanzministerium, Nationalbank und der Bankensparte kündigte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) an, dass für die Wirtschaft - zusätzlich zum bereits beschlossenen 4 Milliarden Euro Hilfspaket - über die Kontrollbank zwei Milliarden Euro Garantien für Kredite zur Verfügung gestellt werden. Der Bankensektor zeige eine große Bereitschaft für Kreditstundungen und flexible Handhabung von Kreditkosten.

Blümel wies darauf hin, dass es sich nicht um eine Finanzkrise, sondern um eine Nachfragekrise handle. Es sei nicht mit einem Ansturm auf Banken zu rechnen, "man kann das Geld ja ohnehin nicht ausgeben, wenn die Geschäfte zu sind". Im Kurzarbeitsmodell seien vorerst 400 Millionen Euro zur Verfügung, aber "es ist so viel Geld da, wie gebraucht wird". Zum Vergleich: In der Finanzkrise seien 200 Millionen Euro für Kurzarbeit zur Verfügung gestanden und nur 130 Millionen Euro gebraucht worden.

Im Rahmen des vom Parlament am Wochenende eingerichteten 4-Milliarden-Euro-Hilfsfonds soll es auch Bargeldhilfen für Einpersonenunternehmen geben. Das haben Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag im Ö1-Morgenjournal angekündigt. Indessen hat das Finanzministerium ein Formular für Firmen erstellt, die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise beantragen müssen.

"Cash on the Hand" für Einpersonenunternehmen

Für Einpersonenunternehmen "die ja fast im Prekären arbeiten" werde es "Cash on the Hand" geben, kündigte Kogler Bargeldhilfen zur Überbrückung der Corona-Krise an. Kurz bestätigte das. Der von der Regierung angekündigte Hilfsfonds soll weitere Fonds speisen. So sind auch zwei Härte-Fonds für Einpersonenunternehmen (EPU) und Familienbetriebe geplant. Weitere Pakete sollen folgen.

Außerdem ist seit Montag ein neues und deutlich erweitertes Kurzarbeitsmodell im Einsatz, mit dem Arbeitnehmer ihre Arbeitsleistung vorübergehend auf bis zu Null reduzieren können. Die Kosten werden den geplanten Budgetüberschuss in ein "massives Defizit" (Kurz) kippen lassen.

Das Finanzministerium bietet von den Maßnahmen rund um Covid-19 betroffenen Unternehmen indessen ein "kombiniertes Formular" an, mit dem alle steuerlichen Erleichterungen auf einmal zu beantragen sind. Damit soll die Liquidität der Unternehmen gesichert werden, teilte Blümel mit. Beantragt werden können die Herabsetzung der Vorauszahlungen für die Einkommen- oder Körperschaftsteuervorauszahlungen bis auf null, der Entfall von Anspruchszinsen für Nachforderung aus Steuerbescheiden, spätere Zahlungen bzw. Ratenzahlungen, der Verzicht oder die Senkung von Säumniszuschlägen.

Dramatischer als die Finanzkrise

Für Vizekanzler Kogler dienen die Sofortmaßnahmen vor allem dazu, "das Blut im Wirtschaftskreislauf zu behalten". Die aktuelle Situation sei dramatischer als die Finanzkrise, denn diese habe oben (bei großen Banken, Anm.) begonnen - heute verbreite sich die Krise aber von unten nach oben. Kogler lobte daher die in der Krise funktionierende "Konsens-Demokratie".

"Es geht nicht um Kompromisse, es geht um Schicksale, um Existenzen", meinte denn auch ÖGB-Chef Wolfgang Katzian (SPÖ). Das soziale Netz müsse die Menschen auffangen, denn diese seien "nicht too big to fail, sondern too many to fail." An die Unternehmen appellierte er, das Kurzarbeitsmodell in Anspruch zu nehmen und Arbeitsplätze zu sichern und an die Arbeitnehmer, nichts ungeprüft zu unterschreiben. Für die Wirtschaftskammer lobte Präsident Mahrer die angekündigten Soforthilfen. Er lieferte außerdem einen Appell, sich daran zu halten und keinen Profit aus der Krise zu schlagen: "Das ist ein gemeinsames, rot-weiß-rotes Programm und kein Programm für Trittbrettfahrer."