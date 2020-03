WZ Online

Die deutsche Regierung plant in der Corona-Krise ein Hilfspaket von insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro für Einpersonenunternehmen (EPU) und andere Kleinstfirmen. Die Maßnahme könnte schon sehr bald auf den Weg gebracht werden. Geplant sind demnach direkte Zuschüsse und Darlehen, wie der "Spiegel" und DPA berichten. Auch hierzulande ist diese Gruppe der Selbstständigen sehr besorgt über die nähere Zukunft.

Wegen der drastischen Auswirkungen der Corona-Krise fürchten viele Musiker, Fotografen, Künstler, Heilpraktiker oder Dolmetsche drastische Einbußen von bis zu 100 Prozent, vor allem im Kulturbereich, da Veranstaltungen komplett gestrichen sind. Viele Geschäfte mussten zudem schließen. Wirtschaftsverbände hatten die Regierung aufgefordert, einen Fonds für die EPU einzurichten. "Sie wissen aktuell nicht, wann sie wieder Aufträge bekommen und diese annehmen dürfen. In vielen Fällen werden sie in dieser Situation auch keinen Kredit bekommen", sagte etwa Eric Schweitzer, der Präsident des Industrie- und Handelskammertags.

Laut Kogler Bargeldzahlungen in Österreich

In Österreich ist die Situation nicht viel anders. Es gibt rund 315.000 EPU, dazu kommen noch zig Tausende Kleinstunternehmen mit ein bis zwei Beschäftigten. Die österreichische Bundesregierung hat am Mittwoch ein 38-Milliarden-Paket präsentiert, wobei 15 Milliarden als Nothilfen enthalten sind. Wer genau wie viel erhält, war am noch unklar. Vizekanzler Werner Kogler hatte aber schon vor Tagen gesagt, dass EPU "Cash on the hand" zur Überbrückung der Corona-Krise erhalten werden.

Im Internet wurde eine Petition aufgelegt, die ein Grundeinkommen für diese Zeit fordert. "Nicht als Kredit, sondern als bedingungslosen Ersatz für die Umsätze und Einkommen, die innerhalb von Tagen plötzlich wegbrechen", wie es in der Petition von zwei Schauspielern heißt. Sie fordern daher ein Grundeinkommen für diese Gruppe, "für die kein Kurzarbeitssystem greift und für die Kredite keine Zukunftsperspektive sein können. Sie alle wissen nicht, wie sie ihre Mieten, Strom- und Gasrechnungen, Kleidung und Essen für ihre Kinder oder andere Verbindlichkeiten zahlen sollen."