WZ Online

Die Coronavirus-Pandemie lässt Österreichs Wirtschaft heuer deutlich schrumpfen. Die Ökonomen des Instituts für Höhere Studien (IHS) erwarten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um mindestens 2 Prozent, das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) rechnet mit minus 2,5 Prozent. Aufgrund der Coronakrise seien dies vorläufige Schätzungen, es gebe ein "großes Abwärtsrisiko", hieß es am Donnerstag.

Im vergangenen Dezember hatten die Wifo- und IHS-Experten für 2020 noch ein reales Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,2 bzw. 1,3 Prozent prognostiziert. Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus belastet derzeit die internationale und österreichische Wirtschaft massiv. Die Ökonomen verwiesen in ihrer am Donnerstagvormittag präsentieren Konjunkturschätzung darauf, dass die Auswirkungen wesentlich davon abhängen, wie lange die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus in Kraft bleiben. In ihren Szenariorechnungen sind die Experten davon ausgegangen, dass die Maßnahmen bis Mitte oder Ende April gelten und es in der zweiten Jahreshälfte zu einer wirtschaftlichen Erholung kommt. Für 2021 veröffentlichten die Konjunkturforscher keine Prognose.

Seit Beginn der Coronavirus-bedingten Ausgangsbeschränkungen und verordneten Betriebsschließungen ist die Arbeitslosigkeit zwischen 15. und 24. März um über 153.000 Personen nach oben geschossen. Für heuer rechnen sowohl IHS als auch Wifo mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote um einen Prozentpunkt auf 8,4 Prozent. Das Coronavirus-Hilfspaket der Regierung in Höhe von 38 Mrd. Euro und krisenbedingt deutlich geringere Steuereinnahmen führen heuer nach Berechnungen der IHS- und Wifo-Ökonomen zu einem Budgetdefizit von 5 bzw. 5,5 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Die Wirtschaftsforscher des IHS und Wifo mussten für ihre Konjunkturschätzungen aufgrund der Coronakrise viele Annahmen mit hoher Unsicherheit treffen. "Das genaue Ausmaß der wirtschaftlichen Schäden durch das Coronavirus lässt sich gegenwärtig nur sehr schwer beziffern", schreiben die IHS-Ökonomen in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Prognose.

"Zudem gibt es aus der jüngeren Vergangenheit kaum Anhaltspunkte für den Verlauf einer derartigen Krise", so die Wifo-Ökonomen. Wenn die umfassenden Maßnahmen der Regierung zur Virus-Eindämmung länger als April dauern, dann wird Österreichs Wirtschaft noch stärker schrumpfen. "Sollte der partielle Wirtschaftsstillstand einen Monat länger dauern, dann könnte das BIP im Jahr 2020 um rund 5 Prozent sinken", erwarten die IHS-Volkswirte.

Der Coronavirus-Schock trifft die heimischen Wirtschaftsbranchen unterschiedlich stark. Die temporären Schließungen der meisten Handels- und Dienstleistungsbetriebe zur Virus-Eindämmung drückt den privaten Konsum. Am Bau und in der Industrie gibt es Produktionsausfälle.

Tourismus, Gastronomie und Handel trifft es besonders hart

Besonders hart getroffen von der Coronakrise sind die Branchen Tourismus, Gastronomie, Handel, Verkehr, Unterhaltung und Freizeit und persönliche Dienstleistungen. Die Wifo-Ökonomen rechnen in ihrem Szenario mit "einem fast vollständigen Ausfall der Nächtigungen zwischen Mitte März und Mitte Juni 2020". Danach könnte es eine rasche Erholung geben. "Der Inlandstourismus dürfte sich dabei rascher erholen als die Nachfrage aus dem Ausland, da etwa Destinationen in Norditalien durch heimische Ziele substituiert werden", so die aktuelle Einschätzung.

Sollte eine Normalisierung bis zum Sommer eintreten, dann rechnen die Ökonomen mit einer positiven Wirtschaftsentwicklung im Herbst und im nächsten Jahr.

Dass die österreichische Wirtschaftsleistung heuer um 2,5 Prozent schrumpfen wird, ist laut Wifo-Chef Christioph Badelt "der günstigste Fall, mit dem wir rechnen können". Es wäre nicht verantwortungsvoll, "irgendwelche Horrorszenarien zu zeichnen", sagte Badelt am Donnerstag bei der Präsentation der Konjunkturprognose von Wifo und IHS.

"Wir sind in unserem Szenario für 2020 davon ausgegangen, dass die gegenwärtigen Ausgangsbeschränkungen und Folgewirkungen davon mit Ende April schrittweise wieder aufgehoben werden", sagte Wifo-Chef Christoph Badelt. "Dieses Szenario ist, wenn Sie so wollen, ein optimistisches Szenario. Es zeichnet, wie es im günstigsten Fall weitergehen kann."

"Unter diesen Bedingungen prognostizieren wir ein Wirtschaftswachstum im Jahr 2020 von minus 2,5 Prozent. Das ist rund dreieinhalb Prozentpunkte weniger, als wir ursprünglich vorhergesagt hatten." Die Verbraucherpreise sollen nach Wifo-Erwartungen um 1,3 Prozent steigen. "Das ist etwas geringer als das, was wir ursprünglich vorhergesehen haben, das hat aber weniger mit Corona und mehr mit dem Ölpreis zu tun."

"Teufelskreis nach unten"

Die täglichen schlechten Nachrichten erzeugen in der Wirtschaft einen "Teufelskreis nach unten", warnt IHS-Chef Martin Kocher. "Ich glaube, es ist wichtig, sich nicht zu stark durch diese selbsterfüllenden Prophezeiungen beeinflussen zu lassen", so Kocher. "Es kann auch wieder rasch nach oben gehen, die Frage ist der Zeitpunkt, wann das der Fall ist."

Für die Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft sei es nun wichtig, möglichst gute Datengrundlagen zu haben. Daher müssten jetzt so viele medizinische Tests wie möglich durchgeführt werden.

"Wir müssen es schaffen, die Industrieproduktion und den Bau aufrecht zu halten, unter Einhaltung der nötigen Sicherheitsabstände und der nötigen medizinischen Vorgaben", sagte Kocher. "Wenn es wirklich zu substanziellen Ausfällen in einzelnen Bereichen in der Industrie und im Bau kommt, haben wir mittelfristig nicht nur wirtschaftliche Probleme, sondern auch große Versorgungsprobleme." Wichtig sei es, die Grenzen in Europa für den Personenverkehr offen zu halten, sonst gäbe es große Schwierigkeiten, die Produktion aufrecht zu erhalten.

Wichtig sei es auch, jetzt Szenarien "für den Tag danach" zu entwickeln. Die Wirtschaft sei zum Teil in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt worden, danach brauche man ein "Lazarus-Comeback". Im Idealfall sollte die Wirtschaft möglichst rasch wieder hochgefahren werden.

Banken diesmal "wesentlich besser aufgestellt"

Zu den heimischen Banken sagte Wifo-Chef Badelt: "Ich glaube, wir haben einen Bankensektor, der wesentlich besser aufgestellt ist als in der Finanzkrise seinerzeit." Auch IHS-Chef Kocher glaubt nicht, dass die österreichischen Banken kurz- und mittelfristig Probleme bekommen würden durch die Kreditvergabe an Unternehmen.

Die Liquiditätsversorgung der Unternehmen sei jetzt "das Allerdringendste", sagte Badelt. Mit Krediten und Garantien zu arbeiten sei möglich, wenn die Unternehmen etwas Spielraum haben. Ganz kleine Unternehmen und EPU müssten aber schnell mit Cash versorgt werden, weil Kredite zu lange dauern, "so günstig die Bedingungen dann auch immer sein würden".

"Ich glaube, dass es mit dem großen finanzpolitischen Paket der Bundesregierung wirklich gelingen müsste, Schwierigkeiten von Unternehmen möglichst klein zu halten", sagte Badelt, "jedenfalls so klein, dass da nicht ein Virus auf die Banken überspringen kann".

Auch Kocher glaubt, dass die österreichischen Banken jetzt besser aufgestellt sind als damals in der Finanzkrise und dass "aus meiner Sicht in Österreich zumindestens kurz und mittelfristig keine große Problematik entstehen würde durch die Kreditvergabe an Unternehmen". Es gebe ja auch Haftungen und Garantien des Staates. In anderen europäischen Staaten sei das anders, etwa in Italien. (apa/kle)