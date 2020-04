WZ Online

Am Mittwoch um 13 Uhr präsentieren Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und Arbeitsministerin Christine Aschbacher Details zu Kurzarbeit, dem 38-Milliarden-Euro-Hilfspaket und zur Rekordarbeitslosigkeit.

Um die Wirtschaft in der Corona-Krise zu stützen, hat die Regierung ein 38 Milliarden Euro schweres Paket geschnürt. Davon sollen Umsatzentgänge und Kurzarbeit gedeckt werden. Ebenso werden Haftungen für Kredite übernommen und Kreditvergaben und Steuerstundungen finanziert.Seit Freitag können etwa Ein-Personen-Unternehmen, Selbstständige und Kleinstunternehmer um bis zu 1000 Euro Soforthilfe ansuchen. Zu den Hilfszahlungen soll es heute mehr Details geben.

Wie sich die Wirtschaftshilfen aufgliedern:

4 Mrd. Euro Soforthilfe, davon 1 Mrd. Härtefallfonds

15. Mrd. Euro Corona Krisenfonds

9 Mrd. Euro Kreditgarantien und Haftungen

10 Mrd. Euro für die Herabsetzung der Vorauszahlungen und Steuerstundung

Die Arbeiterkammer hat am Mittwoch gefordert, dass die Gewährung von Staatshilfen an Auflagen gebunden sein soll. "Von Steuergeldern finanzierte Staatshilfe bekommen und Dividenden ausschütten – das passt nicht zusammen", sagt der Wiener AK-Direktor Christoph Klein. Er appelliert an die Bundesregierung, entsprechende Auflagen zu implementieren. Zudem spricht sich Klein dafür aus, dass die Manager solcher Unternehmen im laufenden Geschäftsjahr ihr Jahresgehalt auf maximal 500.000 Euro beschränken. "Boni, Aktienpakete oder sonstige Sonderzahlungen dürfen damit heuer nicht gewährt werden", sagt Klein.

Die SPÖ erneuert ihre Forderung nach einer Erhöhung der Hilfsgelder. Der mit einer Milliarde Euro dotierte Härtefallfonds sei zu klein. "Die Deutschen haben hier das 50-fache Volumen und mit 15.000 Euro eine

bis zu 2,5-fache maximale Auszahlung im Vergleich zu Österreich", heißt es in einer Aussendung.

SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter bezichtigt die Regierung der Lüge. "Die völlig misslungene Wirtschaftshilfe der Regierung hat binnen zwei Wochen zur höchsten Arbeitslosigkeit in der Geschichte der zweiten Republik stark beigetragen. Zuerst hat man den Unternehmen den Schutzschirm mit den Entschädigungszahlungen aus dem Epidemiegesetz weggenommen, danach hat man in pompösen Pressekonferenzen Hilfspakete versprochen, wie es sie angeblich sonst in Europa nicht gibt. Und das war und ist gelogen."

