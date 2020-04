WZ Online

Die Covid-19-Finanzierungsagentur (COFAG) wird den 15 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds für Unternehmen abwickeln. Die geplante Struktur der Agentur sorgt bei der Opposition für Unmut. Sie verweigert Nominierungen für den Beirat der Agentur.

Im Beirat sollen Vertreter aller Parlamentsparteien, die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer sowie ein Universitätsprofessor und ein Richter - nach bisherigen Informationen nicht aber der Österreichische Gewerkschaftsbund - sitzen. Die Finanzsprecher der Oppositionsparteien waren von Finanzministerium von Gernot Blümel (ÖVP) eingeladen worden, Nominierungen für ihre Parteien zu tätigen. Doch das verweigern die Oppositionsvertreter nun.

"Wir können im Moment niemanden nominieren, weil wir nicht wissen, wozu genau dieser Beirat gut sein soll. Er genehmigt nicht, er kontrolliert nicht, er berät nicht", kritisierte der sozialdemokratische Finanzsprecher Kai Jan Krainer. Krainer ist sich mit seinen Pendants Hubert Fuchs (FPÖ) und Karin Doppelbauer (NEOS) einig, dass es eine parlamentarische Kontrolle brauche.

"Kein Steigbügelhalter für Klientelpolitik"

"In dem Corona-Krisenfonds und dessen Verwaltung fehlt jegliche parlamentarische Kontrolle. Wir wollen uns nicht zu einem willfährigen Steigbügelhalter einer schwarz-grünen Klientelpolitik machen lassen", so Fuchs. "Milliarden an Steuergeld dürfen nicht der parlamentarischen Kontrolle entzogen werden."

"Das Vorgehen der Regierung wirkt so, als ob es nur ein fadenscheiniger Versuch ist, die Opposition mit ins Boot zu holen, um nachher sagen zu können 'ihr seid's eh dabei gewesen'. Und das ohne richtige Kontrolle, die wir aber für demokratiepolitisch absolut unverzichtbar halten", kritisierte Doppelbauer.

Fuchs fordert anstatt des Beirats "ein parlamentarisches Gremium (Covid-19-Ausschuss) mit den entsprechenden Kontrollrechten des Parlaments". Krainer und Doppelbauer können sich vorstellen, einen Unterausschuss beim Budgetausschuss anzusiedeln. "Der muss einmal im Monat kontrollieren", so Doppelbauer.

Grundsätzliche Höchstgrenze 120 Millionen Euro

Errichtet wurde die Covid-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) nach dem ABBAG-Gesetz. Die ABBAG war nach der Finanzkrise für die staatlichen Banken-Unterstützungen gegründet worden. Geschäftsführer der COFAG ist ABBAG-Chef Bernhard Perner, der vom Finanzministerium zur Staatsholding ÖBAG gewechselt war. Dazu kommt Marc Schimpel, ehemaliger Banker, früher Büroleiter im Grünen Klub und zuletzt beim Beratungsunternehmen PWC.

Die Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) unterstützt bei der Abwicklung für Kredite an Großunternehmen. Die COFAG hat eigentlich eine Kreditvergabe-Höchstgrenze von 120 Mio. Euro. In begründeten Ausnahmefällen - Stichwort AUA - sind aber höhere Kredite möglich.

Die Vergabeentscheidung soll bei Summen, die 25 Mio. Euro übersteigen, nicht nur durch die Geschäftsführung alleine fallen. Hier ist der Aufsichtsrat und eben der umstrittene Beirat beizuziehen. Ein Nein des Beirats hat nur aufschiebende Wirkung. Nach 48 Stunden kann die Entscheidung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat nach erneuter Diskussion um die Vorbehalte des Beirats mit einer Begründung durchgezogen werden.

Bei Garantien entscheidet die Geschäftsführung bis zur Höhe von 10 Mio. Euro alleine. Bis 25 Mio. Euro ist der Aufsichtsrat einzubinden. Ab 25 Mio. Euro hat der Beirat ebenso nur ein aufschiebendes Vetorecht von 48 Stunden.(apa)