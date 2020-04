WZ Online

Der Wiener Frucht-, Zucker- und Stärkekonzern Agrana ist angesichts der Corona-Krise nun auch zum Hersteller von fix fertigem Desinfektionsmittel geworden. Erst kürzlich war das Bioethanol des börsennotierten Konzerns, das eigentlich der Spritbeimischung dient, auch für die Herstellung von Desinfektionsmitteln zugelassen worden.

Neben der Lieferung des hochprozentigen Alkohols an Großabnehmer der weiterverarbeitenden Desinfektionsmittelindustrie hat die Firma nun selbst die Herstellung von Flächen- und Handdesinfektionsmitteln begonnen. "Wir freuen uns, dass wir in der Corona-Krise zur Schließung dringender Versorgungslücken bei Desinfektionsmitteln beitragen können", so Agrana-Chef Josef Marihart am Donnerstag in einer Aussendung. "Mein Dank gilt auch den zuständigen Behörden, die schnell und unbürokratisch die Bewilligung zur Sonderverwendung des Alkohols und eine Steuerbefreiung für das hergestellte Desinfektionsmittel erteilt haben."

Hergestellt wird nach WHO-Rezeptur bei Austria Juice in Kröllendorf (Gemeinde Allhartsberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich), wo auch weiterhin Fruchtsaftkonzentrate im Joint-Venture mit der Raiffeisen Ware Austria (RWA) hergestellt werden. Die Kapazität liegt bei 40.000 Liter pro Woche. Teile der Produktion spendet die Agrana an Pflege- und Sozialorganisationen in Nieder- und Oberösterreich sowie der Steiermark. (apa/kle)