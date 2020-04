WZ Online

Die EU-Kommission hat heute, Freitag, die von der heimischen Regierung beschlossenen Garantiehilfen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) genehmigt. Von der Coronakrise betroffene Unternehmen können bei ihrer Hausbank Darlehen bis zu 500.000 Euro vollständig vom Staat besichern lassen.

Bei Darlehen über einer halben Million und bis zu einer Höhe von 25 Millionen Euro sind zudem Staatsgarantien bis zu 90 Prozent möglich. Vergangene Woche hat das Finanzministerium damit das bisherige Modell, das Kreditgarantien bis zu 80 Prozent vorsah, erweitert, um kleineren Unternehmen schneller zu Liquidität zu verhelfen.

Die gesetzten Maßnahmen seien "erforderlich, geeignet und angemessen", um die von der Coronakrise hervorgerufenen Störungen für das Wirtschaftsleben zu beheben, hieß es in einer Aussendung der Kommission vom Freitag. "Sie ermöglichen es Österreich, Unternehmen durch die Bereitstellung von Garantien für Betriebsmitteldarlehen dabei zu unterstützen, ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten trotz der durch den Ausbruch des Coronavirus entstandenen Umsatzeinbußen zu decken", sagte EU-Kommissarin Margrethe Vestager laut Aussendung.

Auch die Voraussetzungen des "Befristeten Rahmens", den die Kommission am 19. März erlassen hat, seien erfüllt. Der EU-Rahmen sieht vor, dass Staaten für Kredite bis zu 800.000 Euro eine hundertprozentige Haftung übernehmen dürfen und diese Kredite zinsfrei vergeben werden können. In Österreich sind Kredite bis zu 500.000 Euro in den ersten beiden Jahren zinsfrei. Die Garantielaufzeit liege bei fünf Jahren. Insgesamt hat die Regierung 9 Milliarden Euro für Garantien und Haftungen zur Verfügung gestellt.

Im Finanzministerium zeigte man sich über die Genehmigung aus der EU naturgemäß erfreut. "Dadurch ist der Weg für eine rasche und unbürokratische Vergabe von Krediten frei," sagte Finanzminister Gernot Blümel in einer Aussendung vom Freitag. Hätte die Kommission die Richtlinie abgelehnt, hätte das eventuell Verzögerungen bei der Abwicklung sowie rechtliche Unsicherheit für die Unternehmen gebracht. Mit den Garantiemaßnahmen wolle man "unsere Unternehmen unterstützen und Arbeitsplätze retten," so auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck in einem schriftlichen Statement. (apa/kle)