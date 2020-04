Sonja Gerstl

Wiener Zeitung:Wie läuft es mit dem Gassenverkauf, den einige Lokale seit geraumer Zeit anbieten?

Peter Dobcak: Das Geschäft steht nicht in Relation zum Aufwand. Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die meisten machen das nur deshalb, um bestehende Kapazitäten zu nutzen. Das haben sich einige sicher einfacher vorgestellt. Die Ernüchterung trat schnell ein. Wenn man nur 10 Portionen am Tag verkauft Es gibt aber auch Ausnahmen mit 50 bis 100 Portionen am Tag.

Man versucht halt, was man kann.

Es fällt auf, dass vergleichsweise wenige Gastronomen in der Innenstadt, bzw. innerhalb des Gürtels, Gassenverkauf anbieten. Dafür aber viele an der Peripherie, also Grinzing, Nussdorf, etc. Auch solche, die mehrere Dependancen in Wien haben. Warum ist das so?

Draußen hat man seine Stammklientel. Und die kommt auch. In Wien 1 bis 9 ist derzeit ja kaum was los. Vor allem gibt es kaum noch Büros, in denen Menschen arbeiten. Die sind ja alle im Homeoffice. Wer soll sich da Mittags sein Essen abholen? Das zahlt sich nicht aus. Und in der Innenstadt, also im 1. Bezirk, gibt es kaum noch Touristen. Da ist die Klientel ja völlig weggebrochen.

Würden Sie sagen, dass das einige ihre Möglichkeiten überschätzt haben? Also zu schnell und zu "blauäugig" Gassenverkauf angeboten haben?

Absolut. Dazu braucht es ja auch Vorlaufzeiten und entsprechende Werbung. Dann sollte man sich vorher bei der Stammkundschaft umhören, ob die davon Gebrauch machen würden. Dieses Angebot nur auf die Website zu stellen und darauf zu hoffen, dass das was liest und dann kommt, ist einfach nicht genug. Diese Erfahrung müssen jetzt einige machen.

Was halten Sie davon, dass das Servicepersonal künftig mit Mund-Nasen-Schutz arbeiten muss?

Das, was derzeit an Gerüchten kursiert, ist nichts anderes als ein digitales Stille Post-Spiel. Es gibt noch nichts schwarz auf weiß. Daran wird sich bis Ende April auch nichts ändern. Man muss sich jetzt mal anschauen, was beim Handel rauskommt, also welche Erfahrungen man da jetzt sammelt. Und dann reden wir weiter. Bis jetzt schaut es gut aus, aber das kann sich natürlich jederzeit ändern. Die Inkubationszeit ist ja noch nicht einmal vorbei. Wir werden sehen, ob da nicht eine neue Erkrankungswelle auf uns zurollt.

Setzt man Mitarbeiter in der Gastronomie da nicht einer ziemlichen Gefahr aus? Die Gäste müssen ja, soweit derzeit bekannt, keinen Mundschutz tragen. Jetzt hat man die Lokale im Sinne des Arbeitnehmerschutzes rauchfrei gemacht und dann verlangt man vom Personal, Gäste ohne Maske, also potenzielle Virenschleudern ohne Maske zu bedienen?

Natürlich hat der Schutz der Mitarbeiter oberste Priorität. Denkbar ist, dass das Personal mit diesen Plexiglasvisieren ausgestattet wird. Damit wäre eindeutig ein besserer Schutz gegeben als mit 08/15-Masken, da besteht quasi Spuckschutz auf beiden Seiten. Und Hygiene und laufende Desinfektion bleiben natürlich auch ein Riesenthema.

Denken Sie, dass die Öffnung der Gastronomie zu früh kommt?

Das kann man so nicht sagen. Da geht es ja auch um Existenzen. Aber ich denke, dass wir uns wirklich gut darauf vorbereiten sollen. Zumal ja niemand sagen kann, ob die Menschen dann gleich wieder die Wirtshäuser und Lokale stürmen werden. Zumindest am Anfang wird da eher Zurückhaltung herrschen. Und dann stellt sich die Frage, die wir schon beim Gassenverkauf hatten. Zahlt sich das aus betriebswirtschaftlicher Sicht überhaupt aus? Also Aufsperren um jeden Preis?

Wiens Gastronomie lebt ja nicht nur von den Wienerinnen und Wienern, sondern auch, in manchen Grätzeln sogar ausschließlich von den Touristen. Aber die werden am 15.5. noch nicht da sein. Und vermutlich auch lange Zeit darüber hinaus. Was machen jene Betriebe, die auf Touristen angewiesen sind? Müssen die Betriebsurlaub anmelden, wenn sie nicht aufsperren wollen?

Es wird keine Aufsperrpflicht geben. Jeder kann, niemand muss. Und man sollte sich das als Lokalbesitzer wirklich gut überlegen, ob man tatsächlich bei den ersten dabei sein muss, die wieder aufsperren. Die Devise sollte lauten: Besser gut zugelassen, als schlecht aufgesperrt.

Wie sieht es eigentlich bei den finanziellen Hilfen für die Gastronomie aus? Gelangte da schon Geld zur Auszahlung oder warten die Wirte immer noch?

Was ich höre, warten die Leute immer noch darauf, dass Geld fließt. Aber nicht alle. Die Anträge werden ja laufend abgearbeitet. Da ist schon einiges in Bewegung geraten, aber ich verstehe auch die Ungeduld in der Branche und dass es vielen zu wenig schnell geht. Aber es gilt halt ein bürokratisches Prozedere bei der Abwicklung einzuhalten, und das dauert nun einmal.