Die Corona-Krise stellt den Wiener Energiekonzern OMV heuer vor große Herausforderungen. Sie hat für einen dramatischen Verfall der Ölpreise gesorgt und dafür, dass die globale Nachfrage massiv eingebrochen ist. Die OMV sieht sich jetzt einem Stresstest ausgesetzt, bei dem unklar ist, ob sie möglicherweise noch Staatshilfe braucht. Zur Frage, ob diese ausgeschlossen werden kann oder nicht, hält sich das börsennotierte Öl- und Gas-Unternehmen derzeit jedenfalls bedeckt.

Am Mittwoch legt der Konzern Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal vor, die den Aktionären einen kleinen Vorgeschmack auf die Ergebnisentwicklung im Gesamtjahr liefern könnten. Mit Spannung werden daneben auch der Ausblick sowie Aussagen von Vorstandschef Rainer Seele zur Bewältigung der Krise erwartet.

Aktuell Einsparungen von gut 4 Milliarden Euro im Visier

Seele hatte bereits gegen Ende März einen Sparkurs für 2020 angekündigt. Heuer sollen demnach insgesamt mehr als 4 Milliarden Euro eingespart werden. Damit solle "die Handlungsfähigkeit des OMV-Konzerns in dieser wirtschaftlich herausfordernden Situation sichergestellt" werden, hatte Seele vor einem Monat betont.

Im Detail sollen die organischen Investitionen um rund 500 Millionen Euro auf knapp unter zwei Milliarden Euro gesenkt und die Kosten um zirka 200 Millionen Euro reduziert werden. Außerdem will Seele Projekte im Gesamtvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro verschieben.

Was die OMV ebenfalls unter das Kapitel Einsparungen einreiht: Den Kaufpreis von 4,1 Milliarden Euro für den Erwerb weiterer 39 Prozent am Chemiekonzern Borealis kann sie nun nach einer neuen Vereinbarung mit dem Verkäufer in Raten bezahlen - bis Ende 2021. Finanziert wird diese in der Konzerngeschichte bisher größte Akquisition, die der OMV die Mehrheit bei Borealis sichert, zum Teil mit einer Anleihe, über die das Unternehmen Anfang April in drei Tranchen 1,75 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufgenommen hat.

Der Rotstift wird wohl nachgespitzt werden

Dass es bei dem zuletzt geschnürten Sparpaket bleibt, ist unterdessen mehr als fraglich. "Wir schauen uns alle Kostenpositionen an", sagte Seele kürzlich dem "Handelsblatt". Er gehe von weiteren Einsparprogrammen im laufenden Jahr aus. Auch Kurzarbeit oder Personalabbau schließt der OMV-Chef dabei als mögliche Maßnahmen nicht aus, wie er der deutschen Zeitung sagte. Weltweit hat der Konzern rund 20.000 Mitarbeiter, in Österreich sind es rund 4000.

An der Börse ist die OMV heuer bisher schwer gebeutelt worden. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert ihrer Aktien nahezu halbiert. Die Marktkapitalisierung des Konzerns (Gesamtzahl der Aktien mal Börsenkurs) ist um gut 7 Milliarden auf rund 9 Milliarden Euro geschrumpft. Unerfreulich für den Bund, der mit 31,5 Prozent größter OMV-Aktionär ist: Der Wert seines von der Staatsholding Öbag gehaltenen Pakets ist um 2,3 Milliarden auf 2,9 Milliarden Euro abgesackt.

Zitterpartie um Dividende für 2019

Bangen müssen die Aktionäre auch um die bisher angekündigte Dividende für das Rekordjahr 2019, nachdem die Jahreshauptversammlung vom 19. Mai auf 29. September verschoben worden ist. Im Februar hat der Vorstand eine Ausschüttung von 2,00 (nach 1,75) Euro je Aktie vorgeschlagen. Der Vorschlag ist zwar aufrecht. Doch sollte dieses Eigenkapital oder ein Teil davon im Fall hoher Verluste gebraucht werden (wegen der Krise ist das nicht auszuschließen), wäre es denkbar, dass die Dividende gekürzt oder gar gestrichen wird.