Die oberösterreichischen Raiffeisenbanken (RLB OÖ) haben im Jahr 2019 wie bereits in den vergangenen Jahren starke Zuwächse verzeichnet und können ein dementsprechend gutes Ergebnis vorweisen. Gleichzeitig wurde aber eine freiwillige Wertberichtigung in Höhe von 100 Millionen Euro als Vorsorge für eventuelle Risken gebildet, die im Jahr 2020 und eventuell auch Folgejahren in Zusammenhang mit Covid-19 bestehen können.

Damit reduziert das Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (EGT) um die gleiche Summe. 2019 lag das EGT nach vorläufigen Zahlen bei 160,8 Millionen Euro, nach 187,0 Millionen Euro im Jahr davor. Die RLB OÖ verzeichnete 2019 ebenfalls einen Rückgang beim Jahresüberschuss von 299,5 Millionen Euro im Jahr 2018 auf 256,5 Millionen Euro. Vor Steuern ging der Überschuss um 13,5 Prozent auf 319,2 Millionen Euro zurück, das Betriebsergebnis fiel um 17,6 Prozent.

Angesichts der Coronakrise blickt die RLB OÖ einem unsicheren Geschäftsjahr 2020 entgegen. "Die Auswirkungen werden auch in der Bilanz 2020 sichtbar werden", sagt Generaldirektor Heinrich Schaller bei eine Online-Pressekonferenz am Dienstag.

Knapp 8800 Kredite

wurden gestundet

"Wichtig ist nun die Aufrechterhaltung des Liquiditätsflusses," ergänzt er. So seien bei der RLB OÖ bisher knapp 8800 Kredite gestundet worden, wobei nur rund 37 Prozent der Stundungen aufgrund des gesetzlichen Moratoriums erfolgt seien. Der Rest sei von der Bank in individueller Absprache mit den Kunden gestundet worden. Das Stundungsvolumen betrage in Summe 59,4 Millionen Euro.

Zudem seien Überbrückungsfinanzierungen des Wirtschaftsservice (aws) in Höhe von 261,1 Millionen Euro beantragt worden. Für die Hilfsleistungen der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) für Exporteure und große Firmen (Kredite sowie Kreditgarantien) wurden bisher Anträge in Höhe von insgesamt rund 514 Millionen Euro gestellt (davon 444,8 Millionen für Kredite für Exporteure).

Wie viel von dem beantragten Geld bisher bei den Unternehmen tatsächlich angekommen ist, konnte Schaller auf Anfrage aber noch nicht beziffern. Die neuen Regeln des Finanzministeriums, die Erleichterungen für die Banken bei der Kreditvergabe bringen sollen, bewertete der Bankchef generell positiv.

Die Änderungen bei der Bonitätsprüfung seien eine wichtige Erleichterung gewesen, sagt Schaller. Die verstärkte Unterstützung der Unternehmen mit Liquidität in Form von Krediten birgt jedoch auch die Gefahr höherer Kreditausfälle für die Banken. Der RLB-OÖ-Chef schloss nicht aus, dass sich die Zahl der faulen Kredite (non-performing loans/NPL) bei den heimischen Banken - auch in der RLB OÖ selbst - in den kommenden Monaten deutlich erhöhen könnten.

Unglücklich zeigte sich Schaller mit den Empfehlungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der europäischen Bankaufsicht zur Dividendenpolitik der Banken. Es werde derzeit keine Ausschüttung der RLB Oberösterreich geben. "Ich bin damit extrem unzufrieden und unglücklich", sagt Schaller. Die Eigentümer seien zum Großteil die einzelnen Raiffeisenbanken selbst. Diese fielen nun um eine Ausschüttung um, obwohl sie diese gerade jetzt in der Krise gut brauchen könnten.(vasa/apa)