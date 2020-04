WZ Online

Die Spitzen der österreichischen Bundesregierung trafen am Mittwoch mit dem Vorstandschef der AUA-Mutter Lufthansa, Carsten Spohr, zusammen. An dem Treffen nahmen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) teil, wurde der APA im Kanzleramt bestätigt. Es ging nach eineinhalb Stunden zu Ende. Details wurden nicht bekannt.

Für staatliche Hilfen will Österreich einige Zugeständnisse von der AUA-Mutter Lufthansa. "Der Ausbau des Drehkreuzes, die Stärkung des Standortes und der Wertschöpfung für Österreich und die Zukunft der Arbeitsplätze sind unabdingbar mit dem weiteren Verlauf der Gespräche verbunden", so Finanzminister Blümel in einer schriftlichen Stellungnahme nach dem Treffen. Die Lufthansa müsse auch "die Zukunftsperspektiven und die künftige Rolle des österreichischen Tochterunternehmens darlegen".

In der ZiB2 sagte Bundeskanzler Kurz: "Das war erst das erste Gespräch, die Verhandlungen starten jetzt. Es ist und bleibt ein deutsches Unternehmen, daher muss es ein gutes Angebot geben."

Die AUA hatte am Dienstagabend in Österreich 767 Millionen Euro an Staatshilfen aus dem Corona-Hilfsfonds beantragt. Auf technischer Ebene werden nun die Gespräche der Banken mit der Corona-Finanzierungsagentur Cofag weitergeführt. Am Nachmittag hatte Kurz auf Gegenleistungen gedrängt. "Wir werden sicherlich nicht Unterstützungsleistungen für ein deutsches Unternehmen leisten, ohne dass wir als Republik einen Vorteil davon haben." Die Interessen von Österreich seien ganz klar, betonte Kurz. "Das ist der Standort Österreich, das sind die Arbeitsplätze in Österreich". Diese Punkte werde man bei dem Treffen auf den Tisch legen und sich anhören, was der Vorschlag der Lufthansa sei.

Lufthansa wälzt Insolvenzszenarien

Ein großer Teil des geforderten Betrags bestehe aus rückzahlbaren Krediten, der andere Teil seien Zuschüsse, die noch zu verhandeln sind, sagte AUA-Sprecher Peter Thier. Bisher war medial kolportiert worden, dass die AUA 800 Millionen Euro braucht. Zuletzt war auch noch die Idee ins Spiel gebracht worden, dass sich die Republik beteiligen sollte, etwa direkt an der börsenotierten AUA-Mutter, der deutschen Lufthansa AG. Österreichs türkis-grüne Regierung will vom Lufthansa-Vorstand insbesondere eine Garantie für den Erhalt der Langstrecke in Wien. Kogler verlangt auch ökologische Auflagen.

Die AUA-Mutter Lufthansa verhandelt derzeit auch mit dem deutschen Staat über eine milliardenschwere Rettung. Der Lufthansa-Vorstand wehrt sich dabei aber gegen zu viel an staatlichem Einfluss und wälzt deshalb nicht nur für die AUA, sondern auch sich selbst Insolvenzszenarien. (apa)