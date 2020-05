WZ Online

Die Corona-Krise hat den Arbeitsmarkt schwer getroffen. Die Arbeitslosigkeit ist in Österreich im April um 58 Prozent auf 571.477 Personen gestiegen. Damit liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei 12,8 Prozent - das entspricht einer Steigerung von 5,5 Prozentpunkten. Sie hat damit einen neuen historischen Höchststand erreicht. Im Vorjahresvergleich stiegen die Zahlen um 58,2 Prozent, damit waren Ende April um 210.275 Personen mehr ohne Job als im April des Vorjahres.

Auch gegenüber Ende März mit 562.522 von Arbeitslosigkeit Betroffenen gab es noch einen Anstieg. Die Arbeitslosenquote stieg um 5,5 Prozentpunkte auf 12,8 Prozent. Die Arbeitslosigkeit stieg in allen Altersgruppen, in allen Branchen und in allen Bundesländern sehr stark. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen sank um ein Drittel.

Künftig sollen wöchentlich gemeinsam mit den Kurzarbeitszahlen auch Arbeitslosenzahlen bekanntgegeben werden. Das AMS werde am 15. Mai wieder Schulungen aufnehmen. (red)