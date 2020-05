WZ-Online

Der scheidenden Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch, macht sich für den Steirer Georg Knill stark. "Angesichts der derzeit doch etwas verfahrenen Situation und der gebotenen Dringlichkeit erlaube ich mir nun unabhängig davon, ob es mir zusteht oder nicht, offiziell Georg Knill als den aus meiner Sicht geeignetsten Nachfolger zu unterstützen", schrieb Kapsch laut "Standard" an rund 130 Mitglieder des IV-Bundesvorstands.

Der Kandidat aus der Steiermark vereine Integrität, Unabhängigkeit, in- und ausländische unternehmerische Erfahrung, tiefe Kenntnis der Industriellenvereinigung und Erfahrung in der Führung und soziale Kompetenz, zitierte die Zeitung am Dienstag online aus Kapschs Brief. Der amtierende Präsident bezeichnet demnach seine eigene Vorgangsweise an die Vorstandsmitglieder als "unorthodox", was er mit der schwierigen Lage begründet. Es tue ihm leid, sollten dadurch Funktionäre verärgert werden, so Kapsch.

Hintergrund des Briefes dürfte ein Streit um die Nachfolge an der IV-Spitze sein. Bei einem Hearing im April traten Georg Knill und der Vorarlberger Martin Ohneberg als Kandidaten an. Nicht bei dem Termin dabei war dagegen der ehemalige voestalpine-Chef Wolfgang Eder, der sich ebenfalls im Rennen um die IV-Spitzenposition befindet. Dieser hatte sich zuvor in einem Schreiben über den Entscheidungsprozess beschwert.

Die Frist für die Nominierung der Kandidaten läuft noch bis 21. Mai, am 18. Juni soll der Vorstand dann die Entscheidung fällen.