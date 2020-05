WZ Online

Schon im Jänner und Februar, bevor die Coronakrise in Österreich seinen vollen Niederschlag zeigte, ging der Außenhandel Österreichs deutlich zurück. In den Monaten Jänner und Februar 2020 fielen die Importe um 6,3 Prozent, die Exporte um 4,9 Prozent, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Besonders stark waren die Importe von außerhalb der EU betroffen, die um fast 10 Prozent sanken.

Die Statistik spiegelt wider, wie die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus und die Unterbrechung internationaler Lieferketten von China ausgehend den Außenhandel von Monat zu Monat beeinträchtigt haben. Im Jänner waren die Einfuhren um 5,1 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, im Februar um 7,4 Prozent. Bei den Ausfuhren betrug das Minus im Jänner 3,8 Prozent, im Februar 5,9 Prozent.

Da die Einfuhren stärker zurückgingen als die Ausfuhren, halbierte sich der Außenhandelssaldo der ersten beiden Monate des Jahres von 900 Millionen Euro auf 480 Millionern Euro. Das Außenhandelsdefizit mit der EU blieb fast gleich bei 320 Millionen Euro. (apa)