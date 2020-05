WZ Online

Die Hotlines der staatlichen Förderstelle Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) haben im April tausende Anrufe von Unternehmern bekommen, die von Problemen mit der Hausbank und der Bürokratie berichteten. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "profil" unter Berufung auf vertrauliche Wochenberichte der aws an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) für die Kalenderwochen 16 bis 18.

In diesem Zeitraum (April) meldeten sich demnach mehr als 5.000 Anrufer, wovon annähernd 50 Prozent Schwierigkeiten bei der Kreditgewährung beklagten. Rund ein Drittel beschwerte sich über den bürokratischen Aufwand zur Erlangung der aws-Überbrückungsgarantien.

Die Beschwerden werden in den Berichten laut "profil" kursorisch angeführt: "Unternehmer fühlen sich teilweise den Banken ,ausgeliefert'; keine Kreditgewährung trotz Vorliegen aller Voraussetzungen für eine AWS-Garantie; Kreditgewährung nur mit zusätzlichen Sicherheiten trotz 100% AWS-Garantie; Kreditgewährung nur mit zusätzlichen Bearbeitungsgebühren; Schwierigkeiten, die vorhandenen bereitgestellten Tools korrekt zu verwenden - nur mit Hilfe von Steuerberater für viele möglich", heißt es unter anderem.

"Das Feedback deckt sich mit Rückmeldungen, die wir in den vergangenen Wochen aus der Wirtschaft erhalten haben und teilweise leider immer noch erhalten", so ein Sprecher von Blümel zum Magazin. Auch wenn sich die Situation betreffend der Kreditvergabe zuletzt deutlich verbessert habe, "erwarten wir uns von den Banken rasche und unbürokratische Abwicklungen, damit die staatlich garantierten Kredite rasch in den Unternehmen ankommen".

Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer, verwies gegenüber dem "profil" auf die Komplexität der Garantieinstrumente und aufsichtsrechtliche Vorgaben. "Insgesamt führte dies in manchen Fällen tatsächlich dazu, dass die gewünschte Finanzierung nicht so rasch vergeben werden konnte wie erwartet." Die Kreditwirtschaft setze alles daran, Anträge so rasch wie möglich zu erledigen.

Laut aws haben mittlerweile 8.400 Unternehmen über das staatliche Hilfsprogramm 1,9 Milliarden Euro an Krediten erhalten (aws-Garantievolumen: 1,6 Milliarden). Weitere 730 Anträge mit 320 Millionen Euro Garantievolumen waren vergangene Woche in Bearbeitung.(apa)