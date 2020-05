WZ Online

Das Coronavirus hat die Ergebniskurve der Post abgeflacht, und gleichzeitig die Paketmenge in lichte Höhen geschraubt. Die lange kritisierte Online-Plattform "shöpping" werde von Händlern und Kunden bestürmt, den ergebnismindernden Anlaufkosten der "bank99" stehe eine überraschend hohe Kundennachfrage gegenüber, sagte Post-Chef Georg Pölzl am Donnerstag bei der Präsentation der Quartalszahlen.

"Wir haben im Paketgeschäft seit acht Wochen Weihnachten", beschreibt Pölzl die Situation seit dem Shutdown im Zuge der Coronavirus-Pandemie. Dies und Krankenstände beim Personal führten dazu, dass es regional zu Lieferverzögerungen kommen könne. Insgesamt hat das Paketaufkommen in den ersten drei Monaten des heurigen Jahres gegenüber dem ersten Quartal 2019 um 23,8 Prozent zugelegt.

Auf der Positivseite verbucht Pölzl den Ansturm auf "shöpping". "Wir haben zur Zeit deutlich über 700 Händler aktiv, ein paar Hundert warten auf das Onboarding.". Demnach befinden sich auf der Onlineplattform mittlerweile über zwei Millionen "sehr bunte" Artikel, die tägliche Bestellmenge hat sich laut Pölzl verfünffacht.

Ein Loblied sang Pölzl heute auch auf die im April gestartete "bank99" - das Nachfolge-Kreditinstitut nach dem Ausscheiden der Bawag als Bankpartner. Das Kundeninteresse habe, selbst in Krisenzeiten, die eigenen Erwartungen übertroffen, aktuell gebe es rund 21.000 Kunden. Mit der "bank99" habe die Post die Versorgungslücke, die durch die Ausdünnung der Filialnetze der Mitbewerber entstanden sei, auffüllen können.

Schwaches Quartalsergebnis

Die Freude über die neue Bank und den Paketboom wird allerdings durch das Geschäftsergebnis getrübt. "Es war das bisher schlechteste Ergebnis in einem Quartal", so Pölzl mit Verweis auf einen Rückgang des Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 41,9 Prozent auf 33,3 Millionen Euro. Dies sei einerseits den Anlaufkosten durch die Bank und andererseits den virusbedingten Mehrkosten und dem Geschäftsausfall in anderen Bereichen geschuldet.

So sei die Werbepost um bis zu 70 Prozent eingebrochen. Und auch in den Filialen war weniger los: In der Division Filiale & Bank gab der Umsatz um 39,4 Prozent nach. Der Gesamtumsatz der teilstaatlichen Post legte um 2,1 Prozent auf 502,9 Millionen Euro. Einen Ausblick auf das Gesamtjahr 2020 wollte Pölzl unter Hinweis auf die Pandemie ("ist noch nicht aus") nicht geben, für 2021 wird eine Ergebnisverbesserung in allen Divisionen angestrebt.

Kurzarbeit gibt es bei der Post keine - und sei auch nicht geplant. "Ganz im Gegenteil, wir haben alle Hände voll zu tun", so Pölzl. Sehr wohl habe es aber Bereiche gegeben, wo weniger los war. Dank der "tollen Unterstützung" der Mitarbeiter und der Personalvertreter sei hier aber eine flexible Arbeitsverteilung möglich gewesen. "Ganz ohne Betriebsvereinbarung, das ist ja auch nicht selbstverständlich", lobte der Post-Generaldirektor. (apa/kle)