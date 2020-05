Es ist nun das definitive Aus. Laudamotion, die zweitgrößte Fluggesellschaft Österreichs, bestätigte heute, dass ihre Basis am Freitag, dem 29. Mai, geschlossen wird, wobei mehr als 300 Arbeitsplätze für Piloten und Kabinenbesatzungen verloren gehen werden.

Der Schritt folgt, nachdem die Gewerkschaft Vida den neuen Kollektivvertrag nicht unterzeichnet hatte. Die Frist endete in der Nacht auf Freitag.

Laudamotion hatte für diesen Fall die Schließung der Basis in Wien angedroht. Die Tochtergesellschaft des irischen Billigfliegers hatte angekündigt, dann die 300 Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung anzumelden. Die Wirtschaftskammer hatte ihre Zustimmung zu dem KV gegeben. Die Billigairline "bedauert auch die Untätigkeit der österreichischen Regierung" und bezog sich dabei darauf, dass der Lufthansa-Tochter AUA in der Coronakrise sehr wohl geholfen werden solle.

Gehalt liegt unter Mindestsicherung

Die Vida wollte sich "nicht erpressen lassen und keinen KV unterzeichnen, der mit 848 Euro Netto-Einstiegsgehalt für Flugbegleiter klar unter der Mindestsicherung in Wien (917 Euro) und noch deutlicher unter der aktuellen Armutsgefährdungsschwelle 2019 von 1.259 Euro im Monat für eine Person liegt", so die Position von Daniel Liebhart, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida, vor einigen Tagen. Im Übrigen gebe es keinen Zeitdruck, weil Laudamotion ohnehin die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt habe und daher Geld vom österreichischen Steuerzahler erhalte.

Im April bereits hatte die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion den Arbeitnehmervertretern ein Ultimatum gestellt, das zuletzt noch einmal auf den heutigen 21. Mai präzisiert wurde. Ohne neuen Kollektivvertrag, der ein Sparpaket mit deutlichen Lohnkürzungen vorsieht, werde die Basis von Laudamotion in Wien geschlossen, und zwar Ende Mai. Die Strecken, nicht aber die Lauda-Basis, würden dann von Ryanair übernommen, indem der Konzern von anderen Basen Wien anfliegt - am Beispiel Roms hieße der Streckenplan dann Rom-Wien-Rom und nicht wie früher Wien-Rom-Wien.

Die Basis Wien ist der mit Abstand größte Stützpunkt der Laudamotion, die zur Zeit in Summe auf eine Flotte von 26 Flugzeugen kommt. Die Maschinen sind wegen der Corona-Pandemie auf den Boden gezwungen. (apa)