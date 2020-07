Die Wirecard Central Eastern Europe GmbH - eine Tochter der deutschen Wirecard - mit Niederlassungen in Graz und auch in Wien musste am Freitag beim Handelsgericht Graz Insolvenz anmelden. Dies teilte der Kreditschutzverband von 1870 (KSV) mit. Näheres war vorerst nicht bekannt.

Die Firma hatte ihre Grazer Niederlassung im Neubauviertel Graz-Reininghaus erst seit kurzem bezogen. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Wiener Advokatin Ulla Reisch bestellt, die Anmeldefrist wurde mit 18. August festgesetzt. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 1. September statt.

Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Abwicklung von elektronischem Zahlungsverkehr. Nach Informationen des Gläubigerschutzverbandes Creditreform sind 152 Dienstnehmer in den Niederlassungen in Graz und Wien sowie 64 Gläubiger betroffen. Die Aktiva betragen circa 1,9 Millionen Euro und stehen Passiva von rund 2,3 Millionen gegenüber.

Mutmaßliche Manipulation spätestens 2014 begonnen

Im Skandal um fehlende Milliarden beim DAX-Konzern Wirecard ermittelt die Münchner Staatsanwaltschaft nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) unterdessen auch wegen Untreueverdachts gegen den Ex-Vorstandschef, den Österreicher Markus Braun, und weitere Manager. Dabei geht es um den Vorwurf, dass dreistellige Millionensummen von Wirecard-Konten an Firmen in Asien und auf Mauritius flossen.

Außerdem gehen die Ermittler laut dem "SZ"-Bericht von Freitag davon aus, dass die mutmaßlichen Manipulationen bei Wirecard spätestens 2014 begannen. Die Zeitung stützt sich dabei auf "Erkenntnisse von Ermittlern" und "Ermittlungsunterlagen". Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie könne den Bericht nicht bestätigen. "Wir ermitteln weiterhin gegen Herrn Braun und mögliche Mittäter wegen aller in Betracht kommenden Straftaten".

Laut "Standard" (Freitag) sollen Dokumente der Wirtschaftsprüfer von KPMG belegen, dass bei Wirecard mehrere hundert Millionen Euro im Rahmen dubioser Geschäfte verschwanden - etwa bei unbesicherten Millionenkredite in Asien und einem überteuerten Firmenkauf von einem Fonds auf Mauritius. Der Verbleib des Geldes ist ungeklärt. Das geht aus einem bisher unveröffentlichten Sondergutachten der Wirtschaftsprüfer von KPMG hervor, das die Medien einsehen konnten. 232 Seiten voller Ungereimtheiten, heißt es.

Außer "SZ" hatten auch WDR und NDR zu der Briefkastenfirma auf Mauritius recherchiert. Auch KPMG habe nie herausgefunden, wo das Geld, letztlich angeblich 315 Mio. Euro, landeten. Ex-Vorstand Jan Marsalek gab zu Protokoll, es sei nicht üblich, die Hinterleute zu ermitteln - es gilt die Unschuldsvermutung.

Manager Marsalek gilt neben Ex-Chef Braun als Schlüsselfigur

Wirecard hatte im Juni eingeräumt, dass 1,9 Milliarden Euro auf asiatischen Treuhandkonten verbuchte Firmengelder sehr wahrscheinlich nicht existieren. Dass die mutmaßlichen Manipulationen eine viele Jahre zurückreichende Vorgeschichte haben, war bekannt, bisher aber kein konkretes Startdatum, von dem die Ermittler ausgehen.

Eine Schlüsselfigur ist neben Braun der früher im Wirecard-Vorstand für das Tagesgeschäft zuständige Manager Marsalek, ebenfalls ein Österreicher. Seine Spur verlor sich vor gut zehn Tagen auf den Philippinen. Öffentlich gemacht hat die Staatsanwaltschaft, dass gegen Braun, Marsalek und andere wegen Verdachts unrichtiger Angaben und Marktmanipulation ermittelt wird. (apa/dpa/kle)