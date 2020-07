Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Montag die Vorgehensweise der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Bilanzskandal um die Mattersburger Commerzialbank kritisiert. Es sei für ihn unverständlich, warum über Ex-Bankchef Martin Pucher und einen zweiten Verdächtigen nicht Untersuchungshaft verhängt werde, betonte Doskozil bei einer Pressekonferenz.

"Ich verstehe nicht, warum bei solch einer Dimension die Verdächtigen - offensichtlich nicht nur Herr Pucher, sondern auch eine zweite Person - teilweise noch in der Bank spazieren gehen", sagte der Landeshauptmann. Er sei für eine konsequentere Herangehensweise. "Da ist jemand verdächtig, im großen Stil Geld verzockt zu haben, egal wo das gelandet ist", betonte Doskozil. Ihm sei keine andere Causa bekannt, in der man so mit der Situation umgegangen sei.

"Es geht nicht um Fluchtgefahr, es geht massiv um Verdunkelungsgefahr", sagte der Landeshauptmann. Derzeit habe niemand einen Überblick. Es würden zufällig "irgendwelche Dokumente gefunden", die man dann einordnen müsse. "So lange diese beiden Personen sich persönlich verabreden und treffen können, habe ich nicht vollstes Vertrauen, dass es keine Verabredung gibt", betonte Doskozil.

Bank soll Einlagen und Kredite fingiert haben

Auch werden immer mehr Details zu den Malversationen, die weit länger als ein Jahrzehnt angedauert haben sollen, bekannt. So soll die Mattersburger Commerzialbank Kredite und Einlagen fingiert worden sein. Laut "Standard" (Montag) soll das kleine Institut bei fünf Großbanken je 40 bis 65 Mio. Euro liegen gehabt haben, tatsächlich hätten die echten Einlagen einmal 300.000 und einmal 100.000 Euro betragen.

Bei angeblich 800 Mio. Euro Bilanzsumme im Jahr 2018 sollen die Einlagen bei Kreditinstituten in Summe 315 Mio. Euro betragen haben. Möglicherweise sei ein Drittel bis zur Hälfte der Bilanzsumme erfunden, die Überschuldung könne bei 400 bis 500 Mio. Euro liegen, hieß es am Samstag in den "Salzburger Nachrichten" (SN). Die "erfundenen" Einlagen bei anderen Instituten hätten das zentrale Hilfsmittel dargestellt, Saldenbestätigungen seien gefälscht worden, so der "Standard" - es gilt die Unschuldsvermutung. Der Aufsichtsrat habe nichts davon gewusst.

Gefälschte Bestätigungen

Solche Saldenbestätigungen müssten an sich vom Wirtschaftsprüfer bei den jeweiligen Banken selbst eingeholt werden, bei der Commerzialbank Mattersburg sei das anders gelaufen, heißt es in dem Bericht. Die Burgenländer hätten die meist gefälschten Bestätigungen auf Briefpapier der jeweiligen Bank an den Wirtschaftsprüfer TPA geschickt, dort sage man, man habe stets korrekt gearbeitet. TPA prüft die Bilanzen seit 2006 und meinte vorige Woche, man sei Opfer, das "Vertrauen in die Korrektheit der zur Verfügung gestellten Unterlagen" sei missbraucht worden.

Zudem seien Kredite fingiert worden, um Zinseinnahmen zu suggerieren, so der "Standard". Bei existenten Krediten seien die Zinsen auf bis zu 20 Prozent hochgeschraubt worden. Es gebe den Verdacht, es seien Kredite an Kunden ungerechtfertigterweise (ohne Bonität) vergeben worden, die das Geld als Sponsoring dem Fußballclub SV Mattersburg weitergeleitet hätten. "Die Kunden gab und gibt es zwar tatsächlich, die Kredite in Millionenhöhe aber nicht", hatte am Wochenende dazu schon das "profil" geschrieben: "Einige dieser Phantomkredite waren obendrein mit bis zu 20 Prozent Effektivverzinsung versehen, wodurch das Zinsergebnis mehrerer Jahre geschönt worden sein dürfte."

Aufgeflogen sei der Schwindel im Zuge einer turnusmäßigen "Vor-Ort-Prüfung" der Commerzialbank Mattersburg durch die Österreichische Nationalbank (OeNB) im Auftrag der Finanzmarktaufsicht (FMA), hieß es im "profil". Die OeNB habe im März mit der Untersuchung begonnen, ehe der Lockdown den Prozess unterbrochen habe. Erst kürzlich, im Juli, sei die Prüfung wieder aufgenommen worden und habe Unglaubliches zutage gefördert. Der Finanzaufsicht sei heuer im Wege ihrer "Whistleblower-Hotline" ein anonymer Hinweis auf Ungereimtheiten zugegangen. Laut "Standard" soll dieser im Februar auf seltsame Kredite aufmerksam gemacht haben.

ÖVP fordert Aufklärung

Die ÖVP Burgenland hat am Montag im Bilanzskandal um die Commerzialbank Mattersburg die "Offenlegung und volle Transparenz aller Beziehungen des Landes zur Bank" gefordert. Die Volkspartei werde Anfragen im Landtag stellen und in den betroffenen Gemeinden Sondersitzungen der Prüfungsausschüsse beantragen, kündigte Landesparteiobmann Christian Sagartz bei einer Pressekonferenz an.

Aufgabe der Politik sei es, zu hinterfragen, wer von "diesem System auf Kosten der Sparer" profitiert habe, so Sagartz. Man müsse sich alle Aktivitäten, Vereine und Beteiligungen des Landes genau anschauen und Naheverhältnisse zur Bank offenlegen. Die Sondersitzungen der Prüfungsausschüsse sollen in allen Gemeinden stattfinden, in denen sich eine Filiale befinde oder in denen es Beziehungen zur Commerzialbank gebe, sagte der Landesparteiobmann.

Die ÖVP ortet zudem Naheverhältnisse zwischen hochrangigen SPÖ-Landespolitikern und der Bank. "Es hat immer wieder Querverbindungen gegeben. Der Fußball hat eine wichtige Rolle gespielt", betonte Sagartz. Es brauche auch volle Aufklärung, wer wann über die Causa Bescheid gewusst habe. Immerhin gebe es Gerüchte, dass Personen aus der Wirtschaft und der Politik "schon vor dem Zusammenbruch der Bank das eine oder andere in Sicherheit gebracht haben", verwies der Landesparteichef auf einen Bericht des "Kurier".

Polizei erhöht Präsenz

Die burgenländische Polizei hat im Bilanzskandal ihre Präsenz im Bezirk Mattersburg erhöht. Die Wohnorte betroffener Personen sowie die Bankfilialen selbst würden derzeit verstärkt überwacht, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mit.

Die Filialen der Commerzialbank, die sich in Mattersburg, Hirm, Krensdorf, Draßburg, Zemendorf, Baumgarten, Schattendorf und Forchtenstein befinden, würden vor allem deshalb überwacht, weil in den kommenden Tagen aufgrund der Einlagensicherung mit einem vermehrten Andrang zu rechnen sei, betonte ein Polizeisprecher.

"Finanzombudsmann" will Geld von Republik

Der selbst ernannte "Finanzombudsmann" Gerald Zmuegg will mit der Anwaltskanzlei Christandl & Partner für Geschädigte Geld von der Republik Österreich holen, weil man Fehler auch bei der Aufsicht ortet. Der Bilanz-Prüfer TPA und die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hätten über bestimmte Auffälligkeiten stolpern müssen.

Zmuegg erklärte am Montag, für Unternehmen, die mit Veranlagungen von der Causa Commerzialbank betroffen seien, habe man mit der Kanzlei Christandl & Partner ein Konzept bzw. einen Leitfaden entwickelt und wolle "zunächst im außergerichtlichen Wege versuchen, die entstandenen Schäden von der Republik zurückerhalten".

Dazu werde man in den nächsten Wochen Kontakt mit dem Masseverwalter und den staatlichen Vertretern aufnehmen. Klagen gegen die Republik seien "erfahrungsgemäß langwierig". Und Klagen gegen Wirtschaftsprüfer seien betragsmäßig beschränkt. Sollten die Gespräche mit Masseverwalter und staatlichen Vertretern scheitern, habe man den Betroffenen empfohlen, unter Berücksichtigung der Verjährungsfristen den Rechtsweg zu beschreiten.

Anlegerschützer skeptisch bei Republik-Klage

Anlegerschützer Wilhelm Rasinger glaubt nicht, dass bei der Republik Österreich im Bilanzskandal um die burgenländische Commerzialbank Mattersburg ein Schadenersatz zu holen sein wird, wie dies manche Anwälte glauben und jetzt schon anstreben. Das ergebe sich für ihn aus der heutigen Informationslage, stelle aber noch keine abschließende Meinung dar, meinte Rasinger am Montag im APA-Gespräch.

Er habe Verständnis für Anwälte, wenn diese die Situation nutzen und auf sich aufmerksam machen. Es gebe aber keine Notwendigkeit, jetzt schon zu agieren und zu handeln. Jetzt sofort der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) ein Prüfversagen zuzusprechen, werde keine leichte Aufgabe sein. Und er halte auch nichts davon, sich immer gleich an den Steuerzahler zu halten, wenn womöglich Prüfer versagt hätten, so Rasinger, Präsident beim Interessenverband für Anleger (IVA).

"Viel interessanter" könnte es aus seiner Sicht sein, sich mit der Haftpflicht der Prüfer, in dem Fall TPA, auseinanderzusetzen. Der Prüfgesellschaft, die eigentlich primär als kompetente Steuerberatungskanzlei bekannt sei, warf er in einer Aussendung vor, sie agiere "erstaunlich unprofessionell, indem sie jede Verantwortung zurückweist und versucht, in eine Opferrolle zu schlüpfen". (apa/red)