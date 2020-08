Der Tourismus zählt zu den Branchen, die von den Folgen der Coronavirus-Pandemie besonders hart getroffen sind. Allein die Reisebüros rechnen für das Jahr 2020 mit einem Umsatzrückgang rund um die 80 Prozent, sagte Gregor Kadanka, Obmann des Fachverbandes Reisebüros in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), am Dienstag im Ö1-Journal des ORF-Radio.

Michael Schlögl von Gruber-Reisen, der auch Sprecher aller steirischen Reisebüros ist, sieht die gesamte Situation als existenzbedrohend und die meisten Unternehmen würden vor der Insolvenz stehen. Er kritisiert vor allem, dass es für ganz Kroatien eine Reisewarnung gibt. "Ich glaube, man braucht andere, intelligentere Lösungen, als dass man ganze Länder sperrt", so Schlögl. Eine intelligentere Lösung wäre nach seiner Meinung eine partielle Reisewarnung gewesen. "In Österreich ist es nicht minder gefährlich, wenn man zum Beispiel am Wörthersee ist oder bei den Salzburger Festspielen."

Kritisiert wird auch, dass die versprochenen Hilfen der Regierung nach wie vor fehlen würden. "Es wurde uns von der Regierung Unterstützung zugesagt und wir warten noch immer und das ist eigentlich schon seit Juni so", sagte Kadanka.

Mehr Gäste im Vorarlberger Sommertourismus als 2019

Indes steuert der Vorarlberger Sommertourismus trotz der Einschränkungen durch das Coronavirus auf eine höhere Gästezahl als 2019 zu - obwohl 2019 "sehr zufriedenstellend" ausgefallen war. "Wir rechnen mit einem Plus", sagte der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP) am Dienstag bei einer Medieninformation. Juli und August hätten sich als für den Tourismus "sehr erfreuliche Monate" herausgestellt.

In der Sommersaison 2019 (Mai bis Oktober) registrierte Vorarlberg 1,28 Millionen Gäste, die 4,18 Millionen an Übernachtungen buchten. Das bedeutete Zuwächse um 3,1 Prozent (Gäste) beziehungsweise 3,9 Prozent (Nächtigungen) im Vergleich zu 2018. (apa/kle)