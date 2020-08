Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Donnerstag Coronatests im Tourismus auch für Gastronomiebetriebe, Campingplätze und Jugendherbergen angekündigt. Die Möglichkeit wird per 1. September geschaffen. Bisher gab es solche staatlich finanzierten Tests bis zu maximal 85 Euro je Testung nur für Mitarbeiter der Hotellerie.

"Unser Testangebot für den Beherbergungsbereich hat sich bewährt, daher weiten wir es aus", so Köstinger. "Ab 1. September können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gastronomiebetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen kostenfrei und regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen." Die Ausweitung gilt für alle Betriebe in der gewerblichen Gastronomie. Also solche Firmen mit entsprechender Gastgewerbeberechtigung und wenn sie öffentlich zugänglich sind. Seit Juli können sich Mitarbeiter in Tourismusbetrieben kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Der Bund fördert das mit 85 Euro pro Test. Nun wird das Angebot auch auf die Gastronomie und auf Camping-Plätze ausgeweitet. Wöchentlich können bis zu 65.000 Test durchgeführt werden. Derzeit stehen 150 Millionen Euro zur Verfügung.

Mit Stand Mitte August, hatten gut 80.000 Beschäftigte in über 2500 Hotellerie-Betrieben einen geförderten Corona-Test gemacht. Dass es jetzt auch auf die Gastronomie ausgeweitet wird, hat wohl mit jüngsten Infektionen von Kellnern, die wiederum Gäste angesteckt haben, in heimischen Lokalen zu tun.

Gastro gegen Gästelisten

Künftig sollen ja Lokale auf Basis einer Verordnung Gästelisen führen und die Namen der Gäste 28 Tage lang speichern. Die Unternehmen wehren sich dagegen, dafür verantwortlich zu sein, dass die Gäste sich in Listen eintragen und womöglich die Kundschaft auch noch wegschicken zu müssen, wenn sie es nicht oder nur spaßhalber mit Scherznamen Eintragungen tätigt.

Wie eine Lösung ausschauen könnte, ließ Köstinger offen. Nur so viel: "Wir haben jetzt den Vorschlag des Gesundheitsministeriums vorliegen, der ist in Begutachtung. Wichtig ist, dass nicht den Unternehmen allein die Verantwortung übertragen wird, das auch zu administrieren", so die Politikerin. Gastronomie-Obmann Mario Pulker brachte bei der selben Pressekonferenz wieder eine etwaige zertifizierte App ins Spiel. Er appellierte ans Gesundheitsministerium, "eine App zu zertifizieren in der die Gäste erhoben werden, wenn sie ein Lokal betreten." Auf die Frage, was sie von einer App hält, ging Köstinger nicht ein.(apa)