Der Internet-Konzern Google wird die "Digitalsteuer", die in Österreich seit Jänner auf Einnahmen aus Onlinewerbung bei internationalen Konzernen eingehoben wird, ab 1. November seinen Werbekunden weiterverrechnen.

Bereits im Jänner hatte Google angekündigt, die Steuer in Höhe von fünf Prozent an seine Kunden weiterzugeben, laut Medienberichten unter anderem in "Österreich" und "Standard" wurde nun der 1. November als Startdatum angekündigt.

Betroffen ist von der Verteuerung Online-Werbung, die für Internetnutzer in Österreich zu sehen ist, unabhängig vom Sitz des Werbetreibenden.

Die USA haben im Juni ein Verfahren gegen Österreichs Digitalsteuer eingeleitet, die sich vor allem gegen große US-Konzerne richtet und 20 Millionen Euro einbringen soll. Die Maßnahme ist nach Ansicht der USA diskriminierend, sie drohen Österreich mit Strafzöllen. (apa/kle)