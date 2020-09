Auch Kunden, deren "Georg"-Handy defekt war, mussten für den telefonischen Kundensupport zahlen. Das war unzulässig, sagte nun auch das Oberlandesgericht. Denn wenn ein Unternehmer seinen Kunden schon eine telefonische Kontaktaufnahme ermöglicht, "so darf er einem Verbraucher, der diese Möglichkeit in Anspruch nimmt, dafür kein Entgelt anlasten" heißt es in der Entscheidung.