Die Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) schickt ihre neue Direktorin, Christine Catasta, in die Aufsichtsräte der Casinos Austria sowie der Austrian Airlines (AUA). Catasta hat Mitte November die Leitung des Beteiligungsmanagements in der ÖBAG übernommen. Weiters nominierte die ÖBAG den Unternehmer und Präsidenten der IV-Wien Christian Pochtler als neuen Vorstandsvorsitzenden der Österreichischen Luftverkehrs-Privatstiftung (ÖLP), teilte die ÖBAG am Freitag mit.

Die ÖLP ist die formale Mehrheitseigentümerin der Austrian Airlines. Auch Catasta soll neben einem Mandat im AUA-Aufsichtsrat eine Position im Vorstand der ÖLP übernehmen.

ÖBAG bekommt nach Rettung AUA-Aufsichtsrat

Christine Catasta wird als neue ÖBAG-Direktorin in den AUA- und Casinos-Aufsichtsrat entsandt. - © privat

Im Rahmen der Rettung der Airline wurde heuer im Juni in einem Standortvertrag vereinbart, dass die ÖBAG zwei Personen in den ÖLP-Vorstand entsenden darf. Ebenfalls vereinbart wurde, dass eine dieser beiden Personen - nun Christine Catasta - außerdem einen Sitz im Aufsichtsrat der Austrian Airlines AG erhalten werde. Die zuständigen Lufthansa-Gremien haben den Nominierungen bereits am 27. Oktober 2020 zugestimmt, so die ÖBAG.

Gleichzeitig legt Katrin Exner-Wöhrer per 3. November ihr Mandat im Aufsichtsrat der AUA zurück, gab die Airline bekannt. Der Aufsichtsrat besteht damit weiterhin aus sechs Mitgliedern.

Bei den Casinos Austria wurde Catasta zudem für die freie Stelle im Casinos Aufsichtsrat nominiert. Im Juli war Aufsichtsratschef Walter Rothensteier von seiner Position zurückgetreten. Als Nachfolger wurde Ende September Sazka-Chef, Robert Chvatal, gewählt. (apa)