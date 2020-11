Grundsätzlich gilt, Umsatz-Ausfallsersatz bekommen nur jene Betriebe, die behördlich angeordnet schließen müssen. Laut Verordnung sind dies zum Beispiel Fitnessstudios, Restaurants und Hotels. Restaurants können allerdings weiterhin Essen und Trinken "to go" oder per Lieferservice anbieten und Hotels dürfen Geschäftsreisende beherbergen. Ein Friseurbetrieb kann weiterhin unter Auflagen geöffnet haben. Beschließt nun ein Friseur, "freiwillig" zu schließen, weil sich der Betrieb unter den gegebenen Umständen nicht rentiert, erhält dieser keinen Umsatz-Ausfallsersatz.