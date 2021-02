"Die angekündigten Maßnahmen sind durch das Covid-19-Maßnahmengesetz gestützt. Hierfür wird eine Verordnung des zuständigen Bundesgesundheitsministers erlassen. Das ist legal", sagt Walter Obwexer, Dekan am Institut für Europarecht und Völkerrecht an der Universität Innsbruck. Der damit verbundene Eingriff in die Grundrechte, etwa der Wirtschaftstreibenden, sei durch den Schutz der Gesundheit gerechtfertigt, so Obwexer.