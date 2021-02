"Die Öffnung war für die Wirtschaft wesentlich", verteidigte Finanzminister Gernot Blümel einmal mehr die seit Montag geltenden Öffnungsbestimmungen. Denn der Lockdown schlägt mit einer Milliarde Euro pro Woche zu Buche. Jede Lockerung des Lockdowns, so der Finanzminister, führe zu unmittelbaren Effekten in der Wirtschaftsleistung.

Im Handel und bei körpernahen Dienstleistern sinken die Arbeitslosenzahlen bereits leicht. Aktuell befinden sich 525.992 Personen in Arbeitslosigkeit oder Schulung, das sind um rund 4.500 Menschen weniger als in der Vorwoche, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Der massive Wirtschaftseinbruch dauert aber an. Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) lag laut Wifo-Berechnungen knapp 14 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Vor diesem Hintergrund präsentieren Finanzminister Blümel, Arbeitsminister Kocher und Wirtschaftsministerin Schramböck in einer Pressekonferenz neue Maßnahmen der Bundesregierung.

Die Wirtschaftsentwicklung in Österreich ist weiterhin schwach, stellt das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) fest. Im vierten Quartal 2020 ging die Wirtschaftsleistung zum Vorquartal um 4,3 Prozent zurück. Im Gesamtjahr 2020 sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorjahr um 7,4 Prozent. Und auch im Jänner gab es keine Anzeichen für einen Aufschwung, sondern ein pessimistisches Bild.

In der EU sieht die Lage auch nicht rosig aus: Die EU-Länder wurden im Herbst von einer zweiten Welle der Corona-Infektionen erfasst. In der EU deuten die Vorlaufindikatoren auf eine träge Entwicklung im ersten Quartal hin.