Der heimische Handel hatte es im Coronajahr 2020 nicht leicht. Die Umsätze gingen von Jänner bis November (Daten für Dezember liegen noch nicht vor) nominell insgesamt um 5,6 Prozent zurück. Aber, wie der Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich, Rainer Trefelik, betont: "Der Durchschnitt sagt gar nichts aus."

So konnte der Einzelhandel über das gesamte Jahr trotz dreier Lockdowns sein Umsatzniveau halten. Aber auch das muss differenziert betrachtet werden, denn die einzelnen Branchen schnitten unterschiedlich ab. Was zum Beispiel nicht so sichtbar war: Der Großhandel, der stark von Hotellerie und Gastronomie abhängt, verlor 7,2 Prozent, der Kfz-Handel musste sogar einen Einbruch um 11,6 Prozent verschmerzen.

Die Trennlinie verlief insbesondere zwischen dem Food- (plus 8,9 Prozent) und Nonfood-Bereich (minus 3,6 Prozent). (ede)