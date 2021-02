Wien. Den Hintergrund aus einem Bild oder Video zu entfernen, das ist ein Riesenaufwand für Grafiker, Fotografen oder Designer. Ein Wiener Start-up hat dafür zwei automatische Bildbearbeitungshilfen entwickelt, wobei Künstliche Intelligenz die bislang so aufwendige Arbeit quasi im Handumdrehen erledigt.

Nun wurde dieses Wiener Unternehmen, namens Kaleido AI, von der australischen Firma Canva gekauft. Über den genauen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, es soll aber einer der größten Verkaufserfolge der österreichischen Start-up-Szene sein.

Aber was macht die Idee der zwei Gründer Benjamin Grössing und David Fankhauser und ihrem Team von 25 KI-Experten so wertvoll? Zunächst wären da einmal die eindrucksvollen Nutzungszahlen: Laut Unternehmensangaben haben allein im Jahr 2020 über 100 Millionen Menschen aus mehr als 180 Ländern die beiden Tools remove.bg für Fotos und unscreen.com für Videos verwendet. Damit hat "die Technologie von Kaleido dazu beigetragen, mehr als 1 Milliarde Fotos und Videos zu erstellen".

Für Profis und Private

Auch angesichts des anhaltenden Meme-Booms, bei dem kurze Bild- und Videoinhalte, meist humoristischer Natur, via Internet und Sozialen Medien verbreitet werden, brauchen mittlerweile nicht nur Profis, sondern immer öfter auch Gelegenheits-Täter solche Bildbearbeitungs-Tools. Umso interessanter wird es da naturgemäß, wenn etwas auf den Markt kommt, das leicht für jeden zu bedienen ist. Das hat sich nun für Kaleido AI ausgezahlt.

Dabei ist das Wiener Start-up einen ungewöhnlichen Weg gegangen und hat statt auf externe Investoren auf organischem Wachstum mit Konzentration auf die hauseigene Produktentwicklung gesetzt. "Dieser Ansatz ermöglichte es uns, uns radikal an unseren Nutzern und ihren Bedürfnissen auszurichten und nicht an den Investoren, die sich Sorgen um das Endergebnis machen", heißt es von Unternehmensseite dazu.

Austria meets Australia

Der Verkauf an Canva hat sich dann offenbar mit einer gewissen Logik ergeben. In dem australischen Unternehmen erkannten die Wiener wohl eine Art Seelenverwandtschaft in Bezug auf die Mission, "komplexe Dinge einfach zu gestalten" und die Vorgehensweise, bei der man "überlappende Roadmaps" identifizierte. Über 40 Millionen Menschen weltweit entwerfen auf Canva jeden Monat, so werden pro Sekunde über 100 Designs von Postern über Videos, Infografiken bis hin zu Präsentationen erstellt, ist man in Wien begeistert vom großen australischen Bruder. Kaleido AI will trotz Verkaufs auch künftig seine Tools wie gewohnt zur Verfügung stellen. Durch die Zusammenarbeit mit Canva erhofft man sich aber für die Zukunft eine Beschleunigung in Sachen Innovation und Weiterentwicklung.