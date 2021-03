Welchen Beitrag kann Österreich bei der Impfstoffproduktion leisten? Österreich spielt eher eine untergeordnete Rolle bei der Herstellung von Impfstoffen. An zwei Standorten werden Impfstoffe produziert. Pfizer produziert in Orth an der Donau (Niederösterreich) Impfstoffe gegen FSME und Meningokokken. Seit gestern ist bekannt, dass Novartis in seinem Werk in Kundl in Tirol für das deutsche Pharmaunternehmen CureVac die mRNA und den vorformulierten Wirkstoff herstellen wird.

Ein anderes wichtiges Unternehmen ist Polymun Scientific in Klosterneuburg. Dort hat man sich auf die Herstellung von Lipidnanopartikeln spezialisiert. Diese Mini-Fettkügelchen dienen als "Verpackung" für mRNA-Impfstoffe. Polymun fertigt derzeit für BioNTech/Pfizer, CureVac und Arcturus

Therapeutics (USA).

Am Freitag findet eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Polymun-Geschäftsführer Dietmar Katinger statt. Wir haben den Livestream. Beginn ist um 10:30 Uhr.