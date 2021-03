Die Aktien der S-Immo sind am Montag mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Vormittag notierten die Aktien der Wiener Immobiliengesellschaft um 5,3 Prozent fester bei 19,00 Euro. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Wiener Immobilienkonzern Immofinanz die S-Immo, an der er derzeit 26,49 Prozent hält, übernehmen will.

Wie die Immofinanz Sonntagabend mitgeteilt hatte, wurde im Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossen, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß Übernahmegesetz zum Erwerb von sämtlichen ausstehenden auf Inhaber lautende Stückaktien der S-Immo AG, die sich nicht im Eigentum der Bieterin befinden, zu legen.

Der Angebotspreis soll 18,04 Euro je S-Immo-Aktie auf einer "cum-dividend Basis" betragen. Das bedeutet, dass der Angebotspreis um den Betrag einer allfälligen, zwischen dieser Bekanntmachung und der Abwicklung eines Angebots erklärten Dividende reduziert wird, sofern die Abwicklung nach dem relevanten Dividendenstichtag stattfindet.

Der Preis entspreche dem Schlusskurs der S-Immo-Aktie im Handel an der Wiener Börse vom vergangenen Freitag, 12. März, so die Immofinanz. In Bezug auf den volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der letzten sechs Monate von 15,86 Euro je Aktie betrage die Prämie rund 13,75 Prozent.

Die Aktien der Immofinanz zeigten sich am Montagvormittag um 1,8 Prozent höher bei 17,21 Euro. (apa)