Die Raiffeisen Bank International (RBI) rechnet nach dem Coronajahr 2020 auch für das laufende Geschäftsjahr zunächst noch mit einem niedrigen Kreditwachstum. Erst in der zweiten Jahreshälfte rechnet die Bank mit einer Verbesserung, teilte sie am Mittwoch mit. Bei der Neubildungsquote für die Risikovorsorgen rechnet die RBI mit rund 75 Basispunkten. Ende 2020 lag sie bei 68 Basispunkten (0,68 Prozent), die Bank legte im Vorjahr 630 Mio. Euro für Kreditausfälle zurück.

Die höhere Neubildungsquote sei wegen der auslaufenden Moratorien und dem Ende der Staatshilfeprogrammen in diesem Jahr zu erwarten. Bei der Kostenquote (Cost-Income-Ratio) bleibt die Bank bei ihrem Ziel von 55 Prozent, allerdings sei dies auch abhängig, wie rasch sich die Konjunktur erholt. Für die harte Kernkapitalquote (CET1) bestätigt die RBI ebenfalls das mittelfristige Ziel von 13 Prozent (Ende 2020: 134,6 Prozent)

Auch an der geplanten Dividendenausschüttung von 0,48 Euro je Aktie hält das Institut fest. "Wir verfügen über eine gute Kapitalausstattung, die es uns erlaubt, mit unseren Kunden zu wachsen und gleichzeitig unsere Anteilseigner am Erfolg der RBI zu beteiligen", sagte Konzernchef Johann Strobl laut Aussendung.

Die Zahlen blieben im wesentlichen unverändert zu den vorläufigen Ergebnissen, die bereits Anfang Februar veröffentlicht wurden. Unterm Strich verdiente die Bank 804 Mio. Euro, das war in etwa ein Drittel weniger als im Vorjahr. Der Zinsüberschuss ging um 5 Prozent auf 3,2 Mrd. Euro zurück und der Provisionsüberschuss fiel um 3,3 Prozent auf 1,7 Mrd. Euro. Das Kundenkreditvolumen lag Ende 2020 bei 90,7 Mrd. Euro (minus 0,6 Prozent zum Jahr 2019).

Frankenkredit-Rechtsstreit in Polen

Auch rund zwei Jahre nach dem Verkauf der Polbank ist die Raiffeisen Bank International (RBI) in Polen mit Rechtsstreitigkeiten rund um das Thema Frankenkredite beschäftigt. "Das Thema wird uns noch einige Zeit beschäftigen und auch finanziell belasten", sagte RBI-Konzernchef Johann Strobl am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz. Bis Ende 2020 wurden für anhängige Rechts- und Steuerfälle in Polen knapp 90 Mio. Euro zurückgestellt.

Der Gesamtstreitwert der Fremdwährungsverfahren in Polen lag zum Ende des Jahres 2020 bei 159 Mio. Euro. Im worst case könnte jedoch ein Schaden von bis zu 800 Mio. Euro auf die Bank zukommen, so Strobl. Dies wäre aber nur dann der Fall, wenn alle betroffenen Kunden zum Gericht gingen und alle Gerichtsurteile zu dem Ergebnis kämen, dass die Kunden unfair behandelt wurden und das gesamte Wechselkursrisiko von der Bank zu tragen wäre. Strobl geht aber nicht davon aus, dass dieser schlimmste Fall auch eintreten wird. Das Schweizer Franken Portfolio liege derzeit noch bei etwas über 2 Mrd. Euro, so Strobl. Zum Zeitpunkt des Verkaufs der Raiffeisen Bank Polska (Polbank) 2019 lag es bei 3 Mrd. Euro.

Die bisherigen Gerichtsurteile in Polen zeigten eine sehr unterschiedliche Spruchpraxis, so Strobl. Es gebe jedoch derzeit Bestrebungen, die Grundfragen zu vereinheitlichen, weshalb der Oberste Gerichtshof in Polen nun mit der Beantwortung einiger Grundsatzfragen befasst werden solle. Eine Entscheidung wird für Ende März erwartet, heißt es im Geschäftsbericht der RBI. Das EuGH-Urteil vom Herbst 2019 habe lediglich eine Interpretationshilfe für die nationalen Gerichte geliefert, es bleibe aber weiter abzuwarten, wie die Gerichte im Einzelfall entscheiden.

Die Bank begrüße jedenfalls alle Bemühungen, die zur Reduktion der Unsicherheit in dieser Rechtsfrage führen, und sei weiter an einer Lösung sehr interessiert, so Strobl. Aus einer Initiative der polnischen Finanzaufsichtsbehörde (KNF) habe man sich allerdings zurückgezogen, da diese die Banken aus Sicht der RBI stärker belasten würde, aber keine Rechtssicherheit herstelle. Die Behörde habe in Polen tätige Banken gebeten, ein Konzept für einen möglichen freiwilligen Vergleich mit Frankenkreditkunden zu prüfen, bei dem die Kredite rückwirkend so behandelt werden sollten, als wären sie in polnischen Zloty gewährt worden. Damit würde die Belastung durch das Fremdwährungsrisiko aber zur Gänze auf die Banken übertragen, so die RBI. (apa)