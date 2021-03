Der Flughafen Wien will bis 2022 auf 24 Hektar die größte Photovoltaikanlage Österreichs errichten. Insgesamt sollen so gemeinsam mit bereits bestehenden Installationen etwa 30 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom pro Jahr erzeugt werden, hieß es am Mittwoch per Aussendung. Dies entspreche rund einem Drittel des eigenen Elektrizitätsverbrauchs. Der Flughafen will damit seinem Ziel näher kommen, "in wenigen Jahren der erste CO2-neutrale Airport Europas zu werden".

Vor der Errichtung müssten jedoch noch die Bedingungen des Klimaschutzministeriums erfüllt werden. Für die Anlage sollen "nur sehr eingeschränkt nutzbare Flächen in unmittelbarer Pistennähe" genutzt werden, erklärte Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG. Dies stelle eine "ideale Synergie" dar. "Der Flughafen Wien ist bestes Beispiel dafür, dass erfolgreiches Wirtschaften und Klimaschutz Hand in Hand gehen", hielt Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) fest. (apa)