Die Belegschaft des MAN-Werks in Steyr ist heute, Mittwoch, zur Urabstimmung gerufen. Die Beschäftigten geben ihr Votum ab, ob sie für einen Verkauf an die WSA Beteiligungs GmbH des früheren Magna-Chefs Siegfried Wolf sind oder nicht. Stimmberechtigt sind gut 2.300 Beschäftigte - Stammpersonal ebenso wie Leiharbeitskräfte. Eine getrennte Auswertung der Stimmen beider Gruppen erfolge nicht, erklärte Arbeiterbetriebsrat Erich Schwarz der APA.

Voraussetzung, um stimmberechtigt zu sein, sei es laut Belegschaftsvertretung, dass man an der Vollversammlung im März teilgenommen hat. All jene, die am Abstimmungstag verhindert sind, haben bereits am Donnerstag der Vorwoche ihre Stimme abgegeben. Das betrifft einerseits Lehrlinge, die in die Berufsschule müssen, und andererseits all jene, die Urlaub haben. Ihre Stimmzettel wurden versiegelt aufbewahrt.

Über den Urnengang wacht eine Wahlkommission, in der Vertreter des Unternehmens, der Gewerkschaft sowie des Arbeiter- und des Angestelltenbetriebsrats vertreten sind. Sie wird am Donnerstag um 7.00 Uhr mit der Auszählung beginnen. Liegt das Ergebnis vor, wird es zuerst intern kommuniziert - ähnlich einer Betriebsratswahl. Eine öffentliche Bekanntgabe ist wohl am späten Vormittag zu erwarten. (apa)