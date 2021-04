Der wirtschaftliche "Comebackplan" zur Bewältigung der Coronakrise der Regierung war Thema des Ministerrats am Mittwoch, 14. April. Der als Post-Covid-Programm aufgesetzte EU-Recovery-Fund als Aufbau- und Resilienzplan ermöglicht den europäischen Mitgliedsstaaten nicht rückzahlbare Zuschüsse für nachhaltige und klimarelevante Investitionen. Dieser Plan wird in die drei Themenblöcken "Arbeit", "Ökologisierung & Digitalisierung" sowie "Standortstärkung" gegliedert, die jeweils von einem Minister zentral betreut und mit den zuständigen Fachministerinnen und Fachministern im Detail verantwortet werden. Ziel ist es, damit innerhalb eines Jahres eine halbe Million Menschen wieder in reguläre Beschäftigung zu bringen.

Es gehe um rund 3,5 Milliarden Euro, sagte Finanzminister Gernot Blümel nach dem Ministerrat. Für die Stärkung des Standorts will die Bundesregierung Österreich möglichst wettbewerbsfähig innerhalb der Europäischen Union positionieren, um hier mehr Anreize zu setzen, in Österreich zu investieren und ausländische Betriebe anzusiedeln. Damit sollen neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Keine Investitionen in fossile Wirtschaft

Laut EU darf es jedoch keine Investitionen in die fossile Wirtsdchaft geben, sondern ausschließlich in saubere Energien. "Das ist ein Novum", so Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne). Ein weiterer Schwerpunkt werde auch der sorgsame Umgang mit Ressourcen und Artenvielfalt sein, so Gewessler.

Die Krise sei noch nicht überstanden, sagte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Den Vorgaben der EU zufolge müssten 20 Prozent der 3.5 Milliarden Euro in die Digitalisierung und mindestens 37 Prozent in den Kampf gegen den Klimawandel investiert werden - Österreich werde diese Ziele übererfüllen. "Österreich wird kein Geld liegen lassen und alles abholen", so Edtstadler. Bis 30. April müssen die Länder ihre konkreten Pläne vorgelegt haben. (temp)