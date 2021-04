Rainer Seele, Vorstandschef des börsennotierten Wiener Energie- und Chemiekonzerns OMV, hat dem Aufsichtsrat am Montag bekanntgegeben, dass er seine Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr nicht in Anspruch nehmen werde. Seeles aktuelle Funktionsperiode endet damit automatisch am 30. Juni 2022, teilte die OMV in einer Ad-hoc-Aussendung mit. Seele ist seit Juli 2015 Vorstandsvorsitzender des teilstaatlichen Unternehmens.

Am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass die OMV-Führung im Frühjahr 2021 E-Mails und Diensthandys von Mitarbeitern durchsuchen ließ, weil immer wieder Betriebsinterna des Konzerns an die Öffentlichkeit gespielt werden. Zwar soll dies mit Einwilligung der Betroffenen erfolgt sein, aber ohne den Betriebsrat einzubinden. Ein entsprechender "Kurier"-Bericht habe die Datenschutzbehörde (DSB) auf den Plan gerufen, schreibt das Magazin "Dossier". Die Behörde ermittle nun gegen die OMV. (kle)