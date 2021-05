ABD0055_20200820 - WIEN - ...STERREICH: Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) Christoph Badelt am Donnerstag, 20. August 2020, anl. der PK "Wifo-Studie: Pflegevorsorge in den Gemeinden" im APA-Pressezentrum in Wien. -

© APA/HELMUT FOHRINGER