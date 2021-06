Der Aufsichtsrat des Öl- und Gaskonzerns OMV hat den früheren Chef des Petrochemiekonzerns Borealis, Alfred Stern, zum neuen Vorstandschef gewählt. Stern übernimmt ab 1. September den Chefposten von Rainer Seele, der das Unternehmen Ende August verlässt, teilte die OMV am Dienstagabend nach einer außerordentlichen Sitzung des Kontrollgremiums mit.

Der 56-jährige Stern war zuletzt seit April im Vorstand für den neu geschaffenen Bereich Chemicals & Materials verantwortlich. Der Wechsel in den OMV-Vorstand war erfolgt, nachdem die Mutter den

Anteil an ihrer Chemietochter von 36 auf 75 Prozent aufgestockt hatte. Stern übernimmt nun das Ruder bei der OMV für die Dauer von drei Jahren mit einer Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre, teilte die OMV mit.

"Die OMV steht am Beginn einer großen Transformation in Richtung Chemie und Kreislaufwirtschaft, in der es ein großes Portfolio entlang einer weitreichenden Wertschöpfungskette zu managen gilt – vom Bohrloch über die Raffinerien und Tankstellen bis zu hochwertigen Chemieprodukten und zum Recycling", sagte Aufsichtsratchef Mark Garrett. Stern sei mit seiner Fachkompetenz und internationalen Managementerfahrung sowie Erfahrung als Vorstandschef in der chemischen Industrie die ideale Besetzung.

Machtkämpfe um Ausrichtung

Eine Neubestellung war notwendig, weil Konzernchef Seele seinen Ende Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Der gebürtige Deutsche will sich aus familiären Gründen zurückziehen. Der neue Vorstandschef muss Österreichs größten Industriekonzern nun in erster Linie wieder in ruhigere Fahrwasser bringen. Seele, der 2015 von der BASF-Tochter Wintershall zur OMV gewechselt war, machten zuletzt interne Machtkämpfe über die zukünftige Strategie zu schaffen.

Der studierte Chemiker war maßgeblich für den Aufbau der neuen Chemie-Sparte der OMV verantwortlich. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace wirft der OMV Bespitzelung vor. Wirtschaftlich hat Seele den Konzern nach Corona-bedingt herben Einbußen im vergangenen Jahr zuletzt wieder in die Gewinnzone geführt. Vor allem der Kauf eines Mehrheitsanteils an dem Petrochemiekonzern Borealis führte zu einem Wachstumssprung. (reuters)