Die Stimmung bei der Forderungsübergabe war anfangs freundlich und entspannt. Das blieb aber nicht so. Die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA fordern in der heurigen Herbstlohnrunde für die rund 190.000 Beschäftigten der Metallindustrie eine Erhöhung der Löhne um 4,5 Prozent, deutliche Verbesserungen bei den Lehrlingseinkommen, bei der Schichtarbeit sowie bei der Verwendung von Gleitzeitguthaben. Der neue Kollektivvertrag soll mit 1. November gelten.

Arbeitgeber-Obmann Christian Knill zeigte sich in einer ersten Reaktion verärgert. "Die Forderungen sind vollkommen überzogen, das ist verantwortungslos", meinte er nach der Forderungsübergabe. Er sprach vor Journalisten von einer "Zumutung", die Arbeitsplätze gefährde.

Arbeitgeber-Obmann Christian Knill (l.) und Pro-Ge Chefverhandler Rainer Wimmer im Rahmen des Starts der Metaller KV-Verhandlungen. - © apa / Herbert Pfarrhofer

"Die Voraussetzungen für Lohn- und Gehaltsverhandlungen in der Metallindustrie sind gut. Aufträge, Gewinne und Produktivität in der Metallbranche entwickeln sich sehr positiv. Gleichzeitig belasten die hohen Preissteigerungen der letzten Monate die Einkommen der ArbeitnehmerInnen. Es muss daher nach der Zurückhaltung im vergangenen Jahr heuer einen außergewöhnlichen Reallohnzuwachs für die ArbeitnehmerInnen geben", betonen die beiden Chefverhandler auf ArbeitnehmerInnenseite, Rainer Wimmer (Pro-Ge) und Karl Dürtscher (GPA), in einer Aussendung.

Die Jahresinflationsrate der vergangenen zwölf Monate, die neben dem Produktivitätszuwachs die Verhandlungsbasis für den jährlichen Kollektivvertrag bildet, lag bei 1,89 Prozent. Die Teuerungsrate ist jedoch in den vergangenen Monaten laufend gestiegen und beträgt aktuell 3,2 Prozent.

Lehrlinge sollen im ersten Jahr 1.000 Euro bekommen

Die Gewerkschaften fordern weiters eine überdurchschnittliche Erhöhung der Lehrlingseinkommen im Kollektivvertrag. Derzeit befinden sich rund 8.000 Lehrlinge in der Metallindustrie in Ausbildung. Ein Lehrling im ersten Jahr erhalte bisher 749 Euro, in der Elektro- und Elektronikindustrie seien es bereits 914 Euro und in der Chemischen Industrie 993 Euro. Die Gewerkschaften fordern eine Erhöhung der Lehrlingseinkommen in der Metallindustrie auf 1.000 Euro (1. Lehrjahr), 1.300 Euro (2.), 1.600 Euro (3.) und 2.000 Euro (4. Lehrjahr).

Die Arbeitgeber haben im Vorfeld bereits darauf hingewiesen, dass es bei den Kollektivverträgen nicht viel zu verteilen gebe, da die Industrie noch immer nicht das Vorkrisenniveau erreicht habe. Drei Verhandlungsrunden wurden angesetzt, die dritte Runde findet am 12. Oktober statt - außer es steigt schon vorher weißer Rauch auf.

Zuletzt 1,45 Prozent Erhöhung

Im vergangenen Jahr haben sich die Gewerkschafter mit einem Plus von 1,45 Prozent ab November zufrieden gegeben. Das entsprach exakt der Höhe der Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate. Das Mindestgehalt stieg auf 2.000 Euro brutto. Was es bis dahin noch nie gab: Man einigte sich gleich am ersten Tag der Verhandlungen. Man habe nicht eine große Unruhe durch lange Kollektivvertragsverhandlungen in die Unternehmen bringen wollen, so Arbeitgeber-Obmann Christian Knill.

Auch im Handel gab es im Vorjahr aufgrund der außergewöhnlichen Umstände bereits in der ersten Gesprächsrunde eine Einigung. Die Gehälter und Lehrlingsentschädigungen stiegen per 1. Jänner 2021 um 1,5 Prozent. Dies entsprach zum damaligen Zeitpunkt der durchschnittlichen Inflationsrate der vergangenen 12 Monate. (apa)