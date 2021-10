Wie erwartet, ist die Wiener Börse am Dienstag mit Abgaben in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX verlor um 9.10 Uhr 0,76 Prozent auf 3.706,09 Punkte. Der ATX-Prime sank um 0,68 Prozent auf 1.870,92 Einheiten. Auf fundamentaler Seite sei laut Experten der Helaba ein "buntes Potpourri an Belastungsfaktoren vorhanden".

Zu nennen seien unter anderen die Krise auf dem chinesischen Immobilienmarkt, steigende Rohstoffpreise und die damit einhergehenden Inflationsgefahren sowie stetige Zuwächse bei den Anleiherenditen, so die Analysten der Bank. Unternehmensnachrichten waren in der Früh indes Mangelware.

Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte rund eine Stunde vor Handelsstart um 1,07 Prozent tiefer. (apa)