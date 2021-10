Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 415.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel sind gestartet. Die Verhandler von Gewerkschaft und Wirtschaftskammer rechnen mit langwierigen Verhandlungen. Neben den Auswirkungen der Coronakrise sind auch die stark steigenden Inflationszahlen heuer ein großes Thema.

"Vom Klatschen wird man nicht satt"

Anita Palkovich, Wirtschaftsbereichssekretärin in der GPA, hatte in der Vorwoche in einem Hintergrundgespräch vor Journalisten einmal mehr auf die schlecht planbaren Arbeitszeiten und schlechten Arbeitsbedingungen im Handel hingewisen. Zudem habe Corona den Handelsangestellten viel abgefordert, viele seien "am Sand". Das dauernde Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Angst vor Ansteckung und immer aggressivere Kunden stellten enorme Belastungen dar. Sie will nach dem coronabedingten "Krisendeal" des Vorjahres, der ein Gehaltsplus von 1,5 Prozent brachte, heuer einen "Zukunftsdeal" aushandeln. "Vom Klatschen wird man nicht satt und kann keine Rechnungen bezahlen", so Palkovich vor Verhandlungsbeginn.

WKO-Handelsobmann Rainer Trefelik verwies auf die coronabedingt schwierige Lage für viele Handelsbetriebe. Lieferkettenprobleme und Rohstoffpreisanstiege würden die Händler belasten und es sei auch nicht klar, wie sich die Coronapandemie in den nächsten Monaten weiterentwickle. "Die Krise ist bei weitem noch nicht vorbei."

Im Modehandel liege der Umsatz noch immer ein Viertel unter dem Vorkrisenniveau, andere Bereiche des Handels würden "gut dastehen". Wie im Vorjahr kann sich Trefelik einen freiwilligen Corona-Bonus vorstellen, den wirtschaftlich erfolgreiche Händler ausschütten. Dies sei "ein Erfolgsmodell" gewesen.

In der ersten Runde der KV-Verhandlungen fixieren die Sozialpartner üblicherweise die heranzuziehende Inflationsrate. Die Arbeitnehmervertreter drängen aufgrund der höheren Teuerung auf einen kräftigen Gehaltsabschluss und auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für Vollzeitangestellte beläuft sich im neuen Handels-KV auf 1.740 Euro brutto (1.400 Euro netto). Die Arbeitgebervertreter dämpfen aber die Erwartungen für die KV-Verhandlungen und verweisen auf die coronabedingt schwierige Lage für manche Teile der Handelsbranche. (ede/apa)