Nach mehreren Jahren der Stagnation wurde nun wieder ein starker Anstieg bei der Internetnutzung in der österreichischen Bevölkerung verzeichnet. Lag unter den 16- bis 74-Jährigen der Anteil jener, die privat online sind, in den Jahren 2016 bis 2020 relativ konstant bei Werten zwischen 87,5 und 87,9 Prozent, so ist er heuer laut Statistik Austria um rund 5 Prozentpunkte auf 92,5 Prozent nach oben geklettert. Das sind rund 6,1 Millionen Personen.

Die starke Steigerung führt Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria, nicht zuletzt auf die Corona-Pandemie und die Lockdowns zurück. Vor allem bei Älteren hat die private Internetnutzung deutlich zugenommen. Während es hier noch ein Steigerungspotenzial gäbe, ist bei den Jungen unter 35 Jahren das Maximum schon seit mehreren Jahren erreicht: Fast 100 Prozent von ihnen waren in den vergangenen drei Monaten online.