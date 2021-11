Die Arbeitslosenzahlen stagnieren. Derzeit liegen sie bei 344.420, vor einer Woche waren es 344.455 Personen. Die Arbeitslosigkeit ist zwar geringer als im Vorkrisenjahr 2019, aber der Sinkflug der vergangenen Wochen scheint damit beendet zu sein. Nun soll die Arbeitslosenhilfe reformiert werden.

Eine Kluft zwischen offenen Stellen und dem Angebot an Arbeitskräften, sehen Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), Wifo-Chef Gabriel Felbermayr und der designierte IHS-Chef Lars Feld, wie sie am Dienstag in einer Diskussion sagten. Schon jetzt gebe es in Österreich gemessen an der Erwerbsbevölkerung so viele freie Jobs wie in den 1970er-Jahren, erklärte Felbermayr.

Themen müssten daher sein, wie man die Gesundheit der Arbeitenden und ihre Qualifikation erhalten, wie man Flexibilität im Job mit Lebensphasen in Übereinstimmung bringen könne. "Da geht es sehr viel breiter als nur um Fragen wie Zumutbarkeitsgrenzen oder Degressivität des Arbeitslosengeldes."

Problem Altersteilzeit

Für Kocher sind die Regeln zur Altersteilzeit das Problem. "Wer im Alter gekündigt wird, hat die geringsten Chancen, wieder einen Job zu finden", sagt er. Die ganzen Vorruhestandsregeln seien "im Grunde schädlich für Arbeitnehmer", besser wäre es, wenn Menschen so lange arbeiten, wie sie können. Für Feld ist ein Kündigungsschutz für Ältere genau für diese älteren Menschen ebenso ein Problem, wie der automatische Anstieg der Löhne mit dem Alter, da dieses Senioritätsprinzip dazu führe, dass ältere Menschen mehr kosten als jüngere.

"Da ist ein kultureller Wandel nötig", sagt Felbermayr dazu. Es müsse gegen Ende der Arbeitszeit auch eine Phase geben, in der man weniger verdienen kann. Ausdrücklich wiesen die drei Wirtschaftsforscher darauf hin, dass eine Reform nicht nur bei den Arbeitslosen ansetzen dürfe. Das Arbeitsmarktservice (AMS) habe große Fortschritte gemacht, betonte Kocher, am Ende müsse es aber darum gehen, Menschen schneller zu vermitteln.

Wichtig sei dabei das Verhalten der Arbeitgeber. Kocher schlägt vor, Firmen, die selten Mitarbeiter kündigen, mit niedrigeren Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung zu belohnen - und umgekehrt. Denn wenn es für Unternehmen bequemer sei, arbeitsunwilligen Kandidaten schnell einen Stempel zu geben, statt mit dem AMS zusammenzuarbeiten, dann werde die Umsetzung einer Reform schwierig.

Die Reform der Arbeitslosenunterstützung soll jedenfalls Anfang 2022 vorgelegt werden. "Die Summe der Maßnahmen wird entscheidend sein", sagt er.(red.)