Neben bestehenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen braucht es neue Formen und Möglichkeiten der Beschäftigung. Das ist eines der Ergebnisse des Interreg-Projektes "Involved", das es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen "in schwierigen Lebensumständen nach langer Arbeitslosigkeit in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen". Es handelt sich dabei um eine grenzüberschreitende Kooperation von fünf Caritas-Organisationen aus Kärnten, der Steiermark und Slowenien.

Wie die Verantwortlichen am Montag bei einer online übertragenen Pressekonferenz sagten, fanden Pilotprojekte und Workshops mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft, Kultur, NGOs und Zivilgesellschaft im Rahmen des Projektes statt. Dabei wurde etwa in einer wissenschaftlichen Untersuchung erhoben, ob und wie es gelingen kann, Menschen am Rande der Erwerbsgesellschaft zu erreichen und "für eine Teilhabe an der Gesellschaft zu ermutigen".

Der Direktor der Caritas Kärnten, Ernst Sandriesser, zeigte sich überzeugt, "dass Menschen arbeiten wollen, und wenn ihnen richtig geholfen wird, auch arbeiten können". Das EU-geförderte Projekt "Involved" zeige auf, dass es in Kärnten neben den bestehenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen völlig neue Formen und Möglichkeiten der Beschäftigung brauche, und neue Konzepte von Arbeit umgesetzt werden müssen. Dazu gehört auch ein unterschiedlicher Mix aus Arbeiten wie Freiwilligen- und Gemeinwohlarbeit, Care-Arbeiten und Subsistenz-Arbeiten.

Förderprogramm Interreg verbindet

Finanziert wurde das Projekt über das EU-Förderprogramm Interreg, das zum Ziel hat, europäische, territoriale Zusammenarbeit zu fördern. Jede der fünf Caritas-Organisationen habe in ihrer Region erfolgreich Menschen in Beschäftigung gebracht, berichtete etwa Petra Prattes, Vizedirektorin der Caritas Graz-Seckau: "Andrea zum Beispiel, die an einer psychischen Krankheit leidet, war eine der Betroffenen in unserem Projekt. Aufgrund ihrer freudvollen Erfahrung, etwas tun zu können und gebraucht zu werden, geht sie nach 28 Jahren heute wieder einer Arbeit nach und nimmt auch am gesellschaftlichen Leben wieder teil."

Peter Tomažič, Generalsekretär der Caritas Slowenien, meinte, man habe das Ziel erreicht, Menschen aus der Isolation herauszuführen: "Es wurde geschafft, dass diese Zeit sinnvoll gestalten und strukturieren, neue Fähigkeiten erwerben und durch ehrenamtliches Engagement ein soziales Netzwerk aufbauen." Der Generalsekretär der Erzdiözese Caritas Maribor, Božidar Bračun, erklärte: "Wir glauben, dass das Interreg-Projekt die Erwartungen erfüllt hat, sowohl die breite Öffentlichkeit als auch die relevanten Institutionen für die Situation von Menschen mit Langzeitarbeitslosigkeit und die damit verbundenen Probleme zu sensibilisieren."

Projekt: lend.raum

Im Rahmen des Projektes wurden für Menschen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, an psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen leiden, sowie Frauen, die Gewalt erfahren mussten, Pilotprojekte entwickelt und in der jeweiligen Region umgesetzt. 81 Frauen und Männern habe so wieder eine Perspektive gegeben werden können. Sandra, die im lend.raum, einem Projekt der Caritas Kärnten, eine Beschäftigung gefunden hat, erzählte: "Der lend.raum ist für mich ein Ort, wo man sein darf, wie man ist und sich nicht verstellen braucht. Auch die Betreuerinnen sorgen dafür, dass man sich wohlfühlt. Mir hat es geholfen, dass man dort auch von seinen Problemen und Schwierigkeiten erzählen kann. Auch wenn es mich anfangs überfordert hat, neue, unbekannte Leute zu treffen, war der lend.raum ein Grund für mich, morgens aufzustehen und einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen." (apa)