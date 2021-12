Seit einer Woche hat außer in Oberösterreich der gesamte stationäre Handel wieder geöffnet. Sowohl in den Einkaufsstraßen als auch in den Fachmarkt- und Shoppingzentren sei die Kundenfrequenz gut gewesen, berichtete Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Samstagabend in einer Aussendung. Der Samstag sei wie erwartet im Sechs-Tage-Vergleich mit Abstand der umsatzstärkste gewesen. Will schätzt, dass ein Umsatz von 380 Millionen Euro erzielt wurde. Der morgige "goldene" Sonntag könnte rund 120 Millionen Euro in die Kassen der Händler spülen.

"Insgesamt wird der heimische Handel am vierten Adventwochenende mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag seit der Fußball-Europameisterschaft 2008 rund 500 Millionen Euro erwirtschaften. Das entspricht mehr als 8 Prozent der gesamten Dezember-Umsätze im österreichischen Handel. Allerdings kann ein Super-Einkaufswochenende bei weitem nicht die Umsatzverluste von 20 Lockdown-Tagen kompensieren", so Handelsverband-Präsident Mayer-Heinisch.

Laut einer Umfrage der Uni Linz werden österreichweit 15 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten den verkaufsoffenen Sonntag für Einkäufe im stationären Einzelhandel nutzen. Der Umsatz sei mit einem Freitag, aber nicht mit einem Samstag in der Adventzeit vergleichbar, erwartet der Linzer Handelsforscher Ernst Gittenberger.

Mit Blick auf die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus werde der stationäre Handel in Österreich alle Hebel in Bewegung setzen, um auch nach Weihnachten weiterhin ein sicheres Einkaufen sowie die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu garantieren, betonte Will.

Als Ultima Ratio, um einen geöffneten Non-Food-Handel nachhaltig zu garantieren, wäre auch eine erneute Verkürzung der Öffnungszeiten bis 19:00 Uhr oder eine Wiedereinführung der 10m2-Regelung pro Kunde in den Geschäften möglich. "Entscheidend ist aber ein rascher bundesweiter Ausbau der PCR-Testkapazitäten sowie eine Anpassung der Quarantänevorgaben für 3-fach-geimpfte Beschäftigte mit Omikron-Kontakt", appelliert Branchensprecher Will an die Bundesregierung. Eine 14-tägige Quarantäne ohne Freitest-Möglichkeit würde die heimische Wirtschaft lahmlegen.