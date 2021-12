Bis 18 Uhr konnten heute die Geschäfte, die im Lockdown nicht aufsperren durften, in allen neun Bundesländern offen halten, um Spielwaren, Schmuck Bücher, Bekleidung, Accessoires, Elektronik etc. an den Mann zu bringen. Supermärkte und Drogerien durften hingegen nicht aufsperren.

Der verkaufsoffene Sonntag habe das erfolgreichste Shoppingwochenende des Corona-Jahres 2021 gekrönt, freute sich der Geschäftsführer des Handelsverbands, Rainer Will. Selbst in Wien, wo die Gastronomie und Hotellerie noch geschlossen halten müssen, sei eine solide Frequenz und Kauflaune verzeichnet worden, wenngleich viele Wienerinnen und Wiener den goldenen Sonntag für einen Ausflug zu den niederösterreichischen Einkaufszentren genutzt hätten.

"Der heutige 'goldene Sonntag' hat alle Erwartungen übertroffen", gab Will in einer Aussendung bekannt. Der Samstag habe 380 Millionen Euro Umsatz gebracht, den Sonntags-Umsatz schätzt der Handelsverband heute auf immerhin 180 Millionen Euro.

Hoffnungen in Wien erfüllt

Die Wiener Handelsobfrau Margarete Gumprecht zeigte sich im Gespräch mit der APA zufrieden. Die Hoffnungen, die man in den offenen Sonntag gesetzt habe, hätten sich erfüllt.

Während in so manch anderen Bundesländern das schöne Wetter offenbar eher zum Skifahren oder Spazierengehen genutzt wurde, strömten die Wienerinnen und Wiener in die City. Sowohl in der Innenstadt als auch auf der Mariahilfer Straße war die Frequenz hoch. Letztere war heute auf der gesamten Länge für den Verkehr gesperrt worden.

In Oberösterreich, wo der Lockdown nach den hohen Infektionszahlen länger gedauert hat, dürften viele Menschen ihre Weihnachtsgeschenke woanders gekauft haben. Aber auch in anderen Bundesländer war die sonntägliche Einkaufslaune überschaubar und nicht vergleichbar mit dem Einkaufssamstag tags zuvor.

Wegen der vierten Corona-Welle ist ein Großteil des stationären Handels heuer um drei Einkaufssamstage im Advent und den traditionell starken Marienfeiertag umgefallen. Der offene Sonntag vor Weihnachten sollte einen Teil des Lockdown-Umsatzausfalls ausgleichen.

Doppeltes Gehalt und extra freier Tag für Angestellte

Beschäftigte, die sich freiwillig für diesen Tag meldeten, verdienten das Doppelte und bekommen einen extra freien Tag. Ein Türöffner für die generelle Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten soll der Ausnahmesonntag nicht werden. Die Gewerkschaft lehnt weitere Sonderregelungen für die Sonntagsöffnung ab. (apa)